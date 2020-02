Coletes em looks de dia e de noite

Bom para usar no dia a dia Isabella Fiorentino linda num look mais casual, perfeito para o dia

Foto: Eduardo Svezia/ Deco Rodrigues Dicas de estilo

● Este colete, com bolsos e modelagem reta, é perfeito para ocasiões formais e de trabalho.

● O comprimento alongado camufla a barriguinha e os quadris largos. Cuidado!

O colete de alfaiataria é mais sóbrio, por isso não arrisque usá-lo com peças muito coloridas. Combine com

Regata cinza (para um visual moderno), calça jeans escura, sandália preta e bolsa com alça de corrente.

Bom para ocasiões noturnas

Fiorella Mattheis prefere uma produção mais sofisticada, perfeita para o noite

Foto: Eduardo Svezia/ Reginaldo Teixeira

Dicas de estilo

● O colete de sarja (pode ser curtinho e com gola) é uma versão mais informal da peça e vai bem em visuais despojados.

● Abotoado, delineia o corpo, para um look mais sexy.

Cuidado!

● Acinturado, marca o abdome e o quadril. Não favorece as gordinhas.

● O branco não fica bem com cores vibrantes. Abuse do contraste com tons neutros – preto, cinza, bege.



Combine com

Peças mais descoladas, como regata e saia de paetês pretas e peeptoe de salto alto.