Casa de Criadores abre a temporada nacional de moda de inverno 2011

Casa de Criados fez “flash mob” no domingo (28), em São Paulo

Foto: Divulgação/namídia

Começa nesta segunda-feira (29.11.2010) a 28ª edição da temporada de moda Casa de Criadores, que apresenta novos e alguns já estabelecidos estilistas e grifes do cenário nacional.

O destaque da abertura é o estilista Walério Araújo, responsável pelos figurinos da cantora de axé Claudia Leiite. O tema da coleção do Araújo é o luto e o preto deve ser a estrela da passarela. Entre os looks do estilista, podemos esperar uma “calça-bota” e uma carteira de couro bordada com cabelo humano.

Já a grife R. Rosner, segunda no line-up do primeiro dia, busca explorar a relação das roupas com o corpo feminino em sua coleção de inverno 2011. Os looks devem aparecer sensuais, com transparências, decotes exuberantes e bordados.

O estilista Danilo Costa, terceiro a desfila sua coleção, promete muitas estampas em sua linha para a próxima estação do frio. “Amigos imaginários” estarão em foco, com inspiração no filme “Onde Vivem os Monstros”, de Spike Jonze.

O universo do cineasta Pedro Almodóvar é a inspiração de Geraldo Couto em seu desfile de inverno. Muitas bailarinas flamencas, babados, espartilhos e outros elementos da cultura espanhola podem ser aguardados na passarela.

Rober Dognani faz o penúltimo desfile da segunda-feira, que será fechado pela grife Sumemo, criada em 2007 pelo skatista Alex Poisé. A apresentação terá styling de Dudu Bertholini e David Pollak. A marca quer colocar famosos na passarela, e chamou celebridades como Dani Bolina, Derrick Green, Marcelo D2 e Badaui, do CPM22, para desfilar.

Veja quem desfila nos dois últimos dias do evento:

Terça-feira (30 de novembro)

Jacinto

Juss

Gabriela Sakate

Luiz Leite

Cynthia Hayashi

Ale Brito

Arnaldo Ventura

Jadson Raniere

Gustavo Silvestre

Quarta-feira (1º de dezembro)

Karin Feller

Weider Silveiro

oNONO

Der Metropol