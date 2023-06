Tendência: 9 inspirações de looks com sapatilhas

Elas saltaram da dança para a moda, fizeram a cabeça (ou melhor, os pés) de celebridades e ganharam nossos corações: as sapatilhas são tendência estabelecida no mundo fashion. Desde que emergiu no desfile de outono/inverno 2022 da Miu Miu, esse calçado se tornou queridinho, reforçando a tendência balletcore, e passou a ser usado para compromissos sérios, delicados ou até mesmo descontraídos.

Mas como essa história começa? “Por volta de 1956, Rose Repetto criou um calçado, a pedido de seu filho bailarino, que remetesse à sapatilha de balé, mas que pudesse ser usado antes e depois da dança“, contextualiza a fashionista Stella Resende. Brigitte Bardot, Twiggy e Audrey Hepburn usaram o modelo em filmes e também fora das telas, o que gerou sucesso ao calçado até os anos 2000/2010, época em que a sapatilha foi ofuscada por calçados mais modernos e diferentes, explica ela.

“Por fazer referência ao ballet, a sapatilha passa uma imagem de delicadeza, feminilidade e romance, mas também de conforto e discrição.” Isso tudo a torna única para centenas de mulheres, que são fiéis ao calçado e não desistiram dele nem na época em que ele saiu de cena.

Moderna

“A primeira ideia que vem à cabeça ao pensar em quem usa sapatilha é de que a pessoa é clássica, tradicional e não se arrisca na hora de se vestir”, conta Stella. Pensar em produções mais modernas e menos delicadas, então, pode ser o diferencial para fugir do óbvio, completa. A calça jeans junto a um suéter e acessórios pode ser o começo.

Visual cotidiano

Ousar é incrível, mas a opção fácil para o dia a dia também é um desejo. As sapatilhas funcionam com roupas básicas e também são ótimas para aqueles dias em que você tem um compromisso mais sério e não quer usar salto.

Vestido longo e preto

Se você não dispensa o vestidinho preto, esta vai para você: o sapato também pode ser combinado a ele, ajudando na criação de uma imagem mais delicada.

Alfaiataria

É 2023 e todos sabemos que a alfaiataria tem se mostrado item versátil e indispensável para qualquer estilo, por isso a combinação delas com a sapatilha é mais do que possível. “Quebra a mensagem que o calçado passa. Aliás, fica muito chique e moderno”, pontua a profissional.

Mais estruturada ou brilhante

Outra indicação da fashionista é usá-la “com peças bem rock’n’roll”, como t-shirt, jaqueta, calça de couro e um óculos de sol quadrado. “Ou um vestido de brilho, bem festivo, com uma sapatilha super delicada. Acho que fica cool e divertido, tirando o ar clássico de sempre”, termina.

Para combinar

Agora, se pretende montar um visual leve, cores claras são uma opção. Saias também não ficam de fora, elas ajudam a passar uma mensagem mais tranquila.