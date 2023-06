16 looks com calça jeans para arrasar no inverno

Entre as peças versáteis, democráticas e atemporais, está ele: o jeans. Todo mundo sabe que o tecido coleciona fãs por aí, você pode até ser uma delas (quanto denim tem no seu armário?), mas o que muitos desconhecem é como introduzi-lo aos visuais de inverno. Pensando nisso, trouxemos dicas e inspirações que vão te ajudar a usar a calça com mais facilidade.

A origem do jeans é marcada na cidade de Nîmes, na França, e sua popularização aconteceu nos Estados Unidos, graças ao empreendedorismo de Levi Strauss e Jacob Davis, que destacam a história fascinante por trás dessa peça de roupa resistente, segundo Márcia Santos, CEO da Closet Collection. “O jeans transcendeu as barreiras culturais e se tornou um símbolo da moda e da liberdade pessoal em todo o mundo”, explica.

Até por isso, a mensagem que ele transmite pode variar de acordo com o contexto, a interpretação e o estilo individual. “No entanto, em geral, ele representa uma mistura de durabilidade, casualidade, autenticidade e atitude, ao mesmo tempo em que simboliza a universalidade e a liberdade de expressão na moda”, diz ela.

Ideais para o frio

O jeans nunca sai de moda! Os recomendados para usar no inverno são os mais estruturados, como os de brim ou denim. “Esses tipos são mais espessos e proporcionam melhor isolamento térmico, ajudando a manter o corpo aquecido durante o frio”, afirma a profissional. Além disso, é possível optar por modelos de jeans com forro interno, como flanelas ou tecidos mais quentes, que também ajudam a proteger do frio.

Para looks sérios

Você pode criar looks mais sérios com jeans combinando-o com peças mais sofisticadas e acessórios adequados. “Lembre-se de escolher jeans de lavagem escura, pois essas cores geralmente parecem mais formais do que jeans claros ou desgastados. Além disso, preste atenção aos detalhes e à qualidade das peças que você está combinando com o jeans para garantir um look sério e refinado”, indica Márcia. Com blazers, camisas sociais e bolsas com cores neutras, a chance de dar certo é maior.

Visuais despojados

Suéter oversized, jaqueta de couro, casaco de lã e camisa xadrez são as indicações dela para algo mais descontraído. “Acessórios como gorros, cachecóis e luvas podem complementar seu look despojado de inverno”. Jeans e jeans também funcionam quando essa é a intenção!

Cores e texturas sazonais

“Considere usar jeans em tons mais escuros, como preto, azul marinho ou cinza, que combinam bem com o clima de inverno. Além disso, explore texturas sazonais, como aquelas com acabamento em veludo cotelê ou detalhes em lã, para adicionar aconchego a sua moda”.

Não esqueça dos complementos

Bota, tênis, blusa, moletom e gola alta dão um toque a mais na produção. Boina, cachecol e luvas, por outro lado, são alternativas para quem gosta de ousar. Especificamente sobre os acessórios, eles são ótimos para proteger partes do corpo expostas ao frio, além de trazerem estilo e personalidade ao seu visual.

Nos pés

“Escolha calçados adequados para o inverno, como botas de cano alto, botas forradas ou sapatos com isolamento térmico. Além de protegerem seus pés do frio, eles também adicionam um toque estiloso ao seu look com jeans.

Mais inspirações