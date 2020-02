Calça jeans é versátil e compõe looks de diferentes estilos

Calça jeans é assim: pode ser usada a qualquer hora do dia ou da noite, desfila do trabalho à balada e ainda é confortável! Confira nossas dicas e saiba com o que combinar essa peça em diferentes ocasiões.

Lavagem clara para o dia a dia

Fotos: Reprodução

Dia

Para encarar uma tarde de compras, prefira calças soltinhas. As de boca mais larga voltaram com força! O look de calça e camiseta fica fashion com um colar.



Jeans preto para trabalhar

Fotos: Reprodução

Trabalho

Ambientes mais formais pedem lavagens sóbrias e cortes retos. A cintura mais alta garante elegância no ponto certo. O blazer floral e a pulseira quebram a seriedade



Jeans justinho para a balada

Fotos: Reprodução

Noite

Modelos sequinhos valorizam as curvas e deixam o look mais insinuante. Complemente o visual com uma bolsa de festa. Brilho pode, mas use com uma calça básica para não ficar demais