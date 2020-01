A Zaxy acaba de lançar sandálias perfeitas para as loucas por astrologia

Mercúrio, o planeta responsável pelas comunicações, entrou em movimento retrógrado no último dia 31 e vai permanecer assim até 20 de novembro. Apesar de todo o drama em torno desse momento astrológico, algumas marcas têm tirado boas inspirações e transformado Mercúrio Retrógrado em produtinhos dos mais interessantes.

Depois dos esmaltes dos signos e da paleta de sombras astrológica, chegou a vez da Zaxy, marca famosa por criar coleções de calçados divertidinhas, lançar uma linha com seis cores de sandálias, todas inspiradas no zodíaco.

A linha, que leva o nome de Mystic, traz rasteiras nos tons de preto, marinho (foto), bege, lilás, rosé e coral, cada uma delas estampando as constelações referentes aos signos do zodíaco nas palmilhas. Além disso, as rasteirinhas vêm com um aplique de estrelas, com um strass Swarovski, nas tiras. Já o solado, todo tecnológico, foi pensado para deixar a pisada ainda mais confortável.

As sandálias, com tamanhos que vão do 33/34 ao 39/40, já estão disponíveis para compra tanto no site oficial da marca, quanto em lojas físicas parceiras ao redor do Brasil. Cada par tem preço sugerido de R$ 39,90.

Veja os detalhes dos modelos:

Perfeitas para dar aquele pisão no Mercúrio Retrógrado!