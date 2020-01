A Havaianas lançou uma sandália inspirada na Daenerys, de Game of Thrones

Não adianta chorar ou espernear, no dia 14 de abril é a estreia da 8ª e derradeira temporada de “Game of Thrones”. Para marcar o fim de um dos maiores seriados (talvez o maior?) de todos os tempos, estão pipocando por aí vários produtos com motivos da atração. A Havaianas, por exemplo, acaba de ampliar a linha deles com o tema da série.

Leia Mais: Havaianas lança 10 novos modelos em homenagem ao Mickey e eles são lindos!

Para 2019, a marca lança duas novas estampas no modelo Slim, que era inédito na coleção. A sandália inspirada na Daenerys (Emilia Clarke) é toda trabalhada no dourado e conta com uma sombra de um dragão, o mapa de Westeros e o brasão da Casa Targaryen. A outra opção, um mix de prata + cinza, surge com símbolos da Casa Stark.

As duas novas estampas: a dourada é inspirada na Danaerys e a prata é uma homenagem à Casa Stark. As duas novas estampas: a dourada é inspirada na Danaerys e a prata é uma homenagem à Casa Stark.

Os novos modelos se juntam às outras três estampas na silhueta TOP, nas lojas desde o ano passado.

Veja também







Para as interessadas, as novas sandálias estarão disponíveis a partir da semana que vem e vão custar R$ 44,90. Os tamanhos variam do 33/4 até o 41/2.