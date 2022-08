5 acessórios para dar um up nos looks casuais

Tem uns dias que queremos dar uma caprichada naquele look básico, seja de trabalho ou não. A boa notícia é que não é preciso muito, dá para elevar a produção com a ajuda de acessórios. Sabemos que um belo sapato consegue deixar qualquer look lindo, mas dá para ir além disso? Claro que sim.

Nunca sabemos o que pode nos esperar após um dia fora de casa, então é bom estar preparada para qualquer ocasião. Cintos, lenços e presilhas parecem itens simples demais, só que eles têm a capacidade de dar outra cara para certos visuais. Separamos aqui 5 acessórios para te inspirar nesta missão:

Lenços

As bandanas e lenços, quando usados no pescoço, com o nozinho para frente ou para o lado, ficam um charme. Qualquer look básico, seja uma camisa branca ou vestido neutro, fica mais fashion.

Cintos

O cinto tem uma utilidade prática, mas ele vai muito além disso. Uma bela fivela deixa qualquer visual mais marcante. Tem dos mais diversos estilos e não precisa ousar muito para isso, basta usar cores vibrantes e tamanhos maiores para que o foco seja o acessório.

Presilhas

As presilhas podem ajudar naqueles dias que o cabelo pede ajuda. Dá para usar e abusar das grandonas, ou compor com as menores – quanto mais, melhor.

Meia-calça

A meia-calça tem o poder de deixar o look mais elegante ou mais divertido. Apostar em estampas e cores faz o diferencial.

Faixa bônus: batom vermelho

Podemos chamar o batom vermelho de acessório? Não é surpresa para ninguém o poder que lábios poderosos têm, especificamente quando estão pintados de vermelho. Você pode estar de rosto limpo, mas se passar um batom vermelho vai parecer que está toda maquiada. Fato é: existe acessório menor que esse para deixar na bolsa e usar sempre que quiser parecer mais produzida?