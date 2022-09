Como apostar na tendência do tweed em qualquer época do ano

A estética old money, cujo ícone-mar talvez seja a personagem Blair Waldorf, de Gossip Girl, e que voltou com força graças ao TikTok resgatou também a tendência do tweed, tecido queridinho das fashionistas e um clássico atemporal. Apesar de ser perfeito para o inverno, trazendo, ao mesmo tempo, conforto e estilo, o tweed tem aparecido cada vez mais em composições usáveis nas diferentes temporadas do ano. A CLAUDIA compilou referências das recentes coleções de diversas marcas, do Pinterest e de outras redes sociais para te dar dicas de como vestir essa tendência faça frio ou calor.

Conjuntos em tweed

Referência entre as it-girls dos anos 2000 (alô, estética Y2K), os conjuntinhos de tweed continuam com toda a força. Especialmente em modelos compostos por casaquinhos e saias, o set é capaz de entregar um look sofisticado sem muito esforço, apenas com uma base mais neutra e alguns acessórios minimalistas para completar a composição. Se você quer realmente apostar na energia old money através do visual, finalize-o com um mocassim nos pés.

Tweed com pedras

Sensuais e glamurosas, as pedrarias são a aposta perfeita para ocasiões noturnas que exigem uma produção um pouco mais elaborada. Quando combinados com o tweed, esses detalhes têm o poder de dar ainda mais destaque ao look, trazendo uma estética super moderna e fashion para este modelo clássico.

Tweed com brilho

Coleções lançadas nos últimos meses trouxeram peças com brilho e paetês, em combinações que vão bem desde reuniões de trabalho até um jantar entre amigas. E não precisa ter medo de abusar nos acessórios como pulseiras, brincos e colares, já que eles serão os grandes responsáveis por uma proposta final ainda mais poderosa.

Continua após a publicidade

Tweed monocromático

Com o sucesso dos looks monocromáticos, as cores vibrantes estão voltando cada vez mais para o guarda-roupa das fashionistas. Alegres e marcantes, as peças de tweed no mesmo tom são perfeitas para serem usadas no verão ou para darem um glow up nos dias nublados do outono e inverno.

Acessórios em tweed

Uma das melhores alternativas para sair do convencional e montar looks nada óbvios é investindo em acessórios de tweed. Sejam bolsas, sapatos ou adereços para o cabelo, eles são perfeitos para atribuir um toque final vintage em sua produção, especialmente para aquelas compostas por peças mais básicas. Se você é uma pessoa mais ousada, pode apostar em looks full tweed, que são perfeitos para um estilo repleto de personalidade e glamour.