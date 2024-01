6 tendências de óculos de sol para o verão 2024

No verão, os óculos são mais do que acessórios: se transformam em expressão máxima de estilo e personalidade das usuárias. Todos os anos, modelos clássicos e novos ganham as vitrines das lojas, tudo para que você carregue no rosto as tendências da estação. Mas quais seriam as desta temporada? Nós respondemos aqui!

Hastes grossas e trabalhadas

Está na cara a próxima tendência polêmica: óculos de sol que exibem hastes robustas e ornamentadas. Grifes renomadas como Burberry e Versace levaram o modelo para as passarelas e, agora, tudo indica que ele vai se destacar em meio a multidão.

Armação transparente

Os óculos com armação transparente prometem brilhar nos próximos meses. Seja colorido ou não, o modelo pode complementar seu visual.

“Eles vão desde o cristal até os cítricos verdes e roxos, circulando bem em diversas situações. Também dão um ar fashion ao look e iluminam o rosto”, esclarece Felipe Ventura, diretor da Ótica Ventura que viajou ao Panamá a convite do Consulado Italiano e do ITA (Italian Trade Agency) para conhecer o preview das coleções 2024 do seleto grupo de designers italianos.

Continua após a publicidade

Esportivos espelhados

Diretamente dos anos 1990, os óculos de sol espelhados e esportivos são a cara do verão. Desde 2020, o modelo tem ganhado destaque pela mistura entre estética e funcionalidade, graças às tecnologias pensadas para o esporte.

Linha retrô

Falando em tendências, o estilo retrô permanece em alta. “A influência de décadas passadas traz uma variedade muito grande”, esclarece Felipe. No entanto, tudo indica que as opções arredondadas estão com mais força. “Os modelos redondos, sendo mini ou oversized, são os best-sellers.”

Quais são as cores de lentes que estão em alta?

Segundo Felipe, as lentes claras podem ser usadas em ambientes externos e internos. Essa adaptação mantém o modelo como tendência, mas não precisa ser a única aposta. “Brincar com as cores das lentes e das armações, criando modelos cada vez mais únicos, como âmbar com lente roxa ou verde com lente laranja é interessante. E tudo isso pode ser feito também com grau”, acrescenta.

Tecnologias inovadoras para óculos

O acetato reciclável é uma opção para quem busca um óculos e, ao mesmo tempo, uma relação mais saudável com o meio ambiente, segundo o diretor da Ótica Ventura.

Cuidados com os óculos e a região dos olhos durante o verão

O verão exige cuidados específicos, inclusive com os óculos e a região dos olhos. “Quem for para a praia, após o banho de mar, precisa lavar os óculos com água doce. A maresia é capaz de danificar tanto a armação quanto as lentes”.

Outra recomendação do profissional é escolher modelos com proteção UVA e UVB. Além disso, é necessário observar a necessidade de ajustes. “Em períodos de muito calor, é natural os óculos lacerem e, isso faz com que, principalmente para quem usa grau, sinta certo desconforto”, termina Felipe. A indicação é sempre passar na sua ótica para ajustar possíveis danos.

Receba nossos conteúdos e receitas exclusivas diretamente no seu WhatsApp. Acesse aqui o canal de CLAUDIA!

Continua após a publicidade