6 modelos de óculos de sol que são a cara do verão

Ninguém dispensa um bom par de óculos de sol no verão, não é? Além de proteger os olhos contra os raios solares, eles também servem como acessório e uma forma de renovar o look. Alguns modelos são clássicos e nunca saem de moda, mas os novos tipos de armações e lentes surgem a cada temporada para aumentar aquela vontade de investir em novas opções.

A equipe de CLAUDIA selecionou 6 modelos de óculos de sol que vão bombar no verão de 2020. Confira:

Gatinho

O modelo com ar retrô já vem fazendo sucesso há algumas temporadas e, neste verão, não será diferente. Além da armação clássica preta, o gatinho agora aparece em versões coloridas e, principalmente, em branco, contrastando com as lentes pretas.

Aviador com lente colorida

Depois de ser deixado meio de lado por alguns anos, o aviador voltou com força total, mas repaginado. Esqueça as lentes pretas e armações douradas e prateadas, o modelo tendência agora tem armação bem fina e leve, com as lentes coloridas. O amarelo é o queridinho da vez.

Mini óculos

Este é outro modelo que continua sendo tendência depois de algumas temporadas. Apesar de não serem os melhores para proteger contra os raios solares, porque quase não cobrem os olhos, eles dão um efeito muito descolado e moderno.

Esportivos

Os óculos esportivos são exatamente o oposto dos mini óculos, com armações enormes, que cobrem boa parte do rosto. Inspirado nas máscaras de proteção de esportes, como ski e snowboard, esse modelo tem um ar superfuturista.

Anos 60

O modelo que fica no meio termo entre quadrado e arredondado fez sucesso nos anos 60 e voltou com tudo nesse verão. Pra quem não gosta dos modelos mais “diferentões”, o ar vintage desse óculos é perfeito para inovar sem ousar muito.

Armação transparente

A armação transparente deixa qualquer modelo de óculos mais moderno e é tendência nesse verão. Como geralmente são feitos de acetato, eles também são bem resistentes a quedas.

