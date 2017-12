6 estilos diferentes de looks para passar o Ano Novo

A contagem regressiva para o começo de 2018 se aproxima e é a hora de preparar o look para a noite especial. Inspire-se nos seus desejos para este recomeço, cheio de energia e possibilidades.

1. Leveza

Vestidos e blusas soltinhos são uma ótima escolha para aquelas que buscam um espírito leve neste novo ano.

Leia mais: 4 dicas de looks maximalistas para quem quer atrair olhares

2. Felicidade

Está na hora de quebrar (um pouco) a regra de passar o réveillon de branco: as cores animam a festa e alegram o ano que chega.

Leia mais: Vestido floral: três looks com a peça que é a cara da primavera

3. Liberdade

Respire novos ares usando das transparências e das rendas. Garanta uma entrada com um pé na independência.

Leia mais: Minissaia floral: elegância e conforto para os dias quentes

4. Tranquilidade

Para aquelas que priorizam o conforto a ideia é apostar em roupas leves e em sapatos baixos. O resultado mantém a elegância, trazendo a sensação de tranquilidade para o novo ano.

Leia mais: Sandálias beach slide trazem conforto aos pés e estilo ao look

5. Brilho

Quer começar o ano com muito brilho? Invista em peças com paetês. O mix com o branco traz equilíbrio ao look sem ficar over.

Leia mais: 1 peça, 3 looks: como usar camisa cache-couer

6. Simplicidade

Para virar o ano com uma produção simples (mas sem perder o glamour), procure por peças com modelagens mais retas e minimalistas. Para dar um up, os acessórios são seus aliados.

Leia mais: Colar com pingente de inicial está com tudo