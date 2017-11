O calor chegou ao Brasil e a época das minissaias também. Para combinar com o clima ensolarado, nada melhor do que peças com estampas alto-astral como as florais.

Com tecido encorpado, cintura alta e misturada a camisas estampadas ou com mangas longas, ela está cotadíssima uma vez que garante elegância e conforto para os dias quentes.

Sofisticação

A minissaia floral unida à blusa de tricô é uma saída para quem procura elegância ao look. Se houver necessidade de dar um upgrade na sofisticação do visual, aposte no óculo de acetado e lentes quadrada e na bolsa de tiracolo com alça de metal.

Estampada dos pés à cabeça

Abuse das estampas! A minissaia floral combina muito bem com camisas de linho com desenhos que seguem o tema inspirado em flores. Para arrematar o look, tênis de canvas nos pés.

Equilíbrio

As estampas também aparecem neste top de algodão florido combinado à saia. Porém, diferente do look acima, este recebe um blazer liso para balancear a carga de informações das demais peças.

