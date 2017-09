4 dicas de looks maximalistas para quem quer atrair olhares

Existem vários tipos de gostos para diversos looks. Mas, com certeza, o estilo maximalista é uma das tendências que mais está bombando em 2017. Nesse espaço, pode tudo: desde as estampas mais coloridas até acessórios com brilho.

A diversão é misturar as peças e, quanto mais chamativo, mais bonito fica! Trouxemos algumas dicas pra você se inspirar e causar no look. Confira:

Estampas grandes e coloridas

Nesse estilo, quanto maior e mais colorida for a estampa, melhor fica. Use e abuse: vale de todas as cores e formas geométricas, principalmente se for usar mais de uma peça. Misturar estampas também pode!

Peças metalizadas

Para criar um look maximalista não é necessário apenas estampas grandes: o brilho também tem espaço! Uma dica é combinar roupas longas e metalizadas, as saias e as jaquetas são uma boa pedida (como as da foto).

Cores vibrantes + peça básica

Essa dica é para quem ainda está começando. Se você decidiu aderir ao look há pouco tempo e quer começar aos poucos, o ideal é que combine uma peça básica com uma roupa de cor vibrante. Depois que se acostumar, substitua o básico por uma estampa grande ou peças com outras cores.

Óculos grandes com armação colorida também são um ponta pé inicial.

Acessórios giga

Para um look ficar 100% maxi, não pode faltar um acessório giga. Colares com pingentes grandes e brincos enormes coloridos tão o toque final na sua roupa. Pode abusar de pulseiras e anéis de diferentes formatos e cores. Bolsas estampadas também são bem-vindas.

