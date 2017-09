Vestido floral: três looks com a peça que é a cara da primavera

A primavera começou na última sexta-feira (22). A temporada de árvores floridas começou em países do hemisfério sul e deve se estender pelos próximos três meses. E não são só as árvores que estão recheadas de flores.

As estampas de vestidos florais ganham desenhos botânicos inspirados na estação e os transformam em peças excelentes para todos os tipos de ocasião.

Com colete

Para dias quentes, vista apenas um colete de sarja por cima do vestido floral e calce sandálias de couro com sola tratorada. A combinação permite conforto a quem vestir as peças e ainda deixa o visual bem cool.

Com blusa de mangas

Já nos dias em que a temperatura oscila bastante, a saída é se proteger com uma blusa com mangas de viscose por baixo do vestido. Nos pés, tênis de sarja de cano médio funcionam bem com as peças.

Sem nada nos ombros

Para um passeio no parque, sozinha ou na companhia de seu animal de estimação, a dica é combinar apenas o vestido floral a um mocassin de material sintético e óculos de sol com armação feita de acetato.