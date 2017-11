Sandálias beach slide trazem conforto aos pés e estilo ao look

Ela parece um chinelo para ser usado em casa ou após o treino na academia. Mas engana-se quem acredita que a sandália beach slide cabe apenas em ambientes domésticos ou esportivos.

Muito comum entre os anos 1970 e 1990 (quem não se lembra dos modelos da Raider?), a sandália de tira larga na parte frontal está repaginada e tornou-se uma excelente saída para quem procura conforto para os pés e atitude para o look.

Leia mais: Alerta de tendência: as cordinhas para óculos voltaram

Com calça e cropped

Se você procura um calçado confortável para um passeio no parque, uma opção é a beach slide. No look a seguir, a sandália combinou perfeitamente com um top cropped de alças finas e calça jeans skinny.

Look 9/14 A post shared by Karol Pinheiro (@karolpinheiro) on May 20, 2017 at 6:06pm PDT

Com camisetão

O calor da temporada primavera-verão pode ser amenizado com a união entre um camisetão de algodão e a sandália beach slide. As peças conferem estilo ao visual e ainda são bem leves de serem usadas nesta época de temperaturas altas.

Leia mais: Alerta de tendência: como usar scarpin colorido e estampado

Com longo

Não se sente confortável com vestidos curtos? Não seja por isso. A beach slide também cai muito bem com longos. O truque para valorizar o calçado é escolher um vestido que não cubra as pernas até os pés, mas que o tecido termine na altura das canelas.

Leia mais: Alerta de tendência: looks usando bralette e onde comprar

Onde comprar?

1. Sandália Bleach Side Rainbow, da Melissa. R$ 150,00*

2. Chinelo Preto e Tira Branca, da Beira Rio. R$ 34,99*

3. Sandália Feminina Snap, da Zaxy. R$ 49,99*

4. Chinelo Slide Metalizada Prata, da Vizzano. R$ 44,99*

* Preços consultados em novembro de 2017