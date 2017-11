A camisa cache-couer é um clássico que transmite muita elegância. Se você gosta de looks com um toque refinado, ela pode ser ser a sua peça-chave. Confira algumas dicas criativas para usá-la:

Com saia

Essa combinação é extremamente chique, excelente para o dia-a-dia no trabalho.

Saia de material sintético, Cotton Colors, R$ 169,90*

Brincos de metal, Riachuelo, R$ 25,90*

Bolsa de material sintético, Birô, R$ 80*

Escarpins de camurça, Tanara, R$ 189*

Com calça

Mais despojado, o look combina mais com momentos de lazer. A calça de cintura alta é a grande parceira, principalmente se a camisa possibilitar um nó na barra.

Calça de sarja, Levi’s, R$ 319,90*

Óculos de metal, Chilli Beans, R$ 279,80*

Bolsa de material sintético, Birô, R$ 160*

Botas de material sintético, Mundial, R$ 149,99*

Com macacão

Look com uma combinação super romântica. Se souber distribuir e combinar as cores das peças, fica incrível!

Macacão de sarja, Shoulder, R$ 399*

Bolsa de couro, Lucchetto, R$ 569*

Tênis de camurça, Fiever, R$ 268*

A camisa de algodão cache-couer é das Lojas Renner, por R$ 139,90*.

*Preços pesquisados em outubro/2017. Sujeito à alteração.