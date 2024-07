Franjas: sim ou não? Entenda se vale a pena apostar

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

A cantora Ana Castela fez uma mudança radical no visual esta semana e compartilhou o resultado nas redes sociais. A sertaneja decidiu cortar a franja na altura dos olhos e recebeu muitos elogios dos seguidores. Mesmo sendo um corte polêmico, será que as franjinhas combinam com você? Vem saber tudo!

Franja desconectada

A boiadeira adotou a franja desconectada, mas há quem goste ou não. O corte evidencia o rosto e deixa a testa à mostra. O benefício dessa versão é que, assim como a franja cortina – aquela mais longa – é fácil de manter e permite experimentar outros looks.

Franja combina com todo mundo?

A escolha pela franja, um corte que sempre gera opiniões diversas, levanta sempre a questão: combina com todo mundo? A resposta não é tão simples, pois depende do tipo de imagem que a pessoa quer transmitir.

A testa exposta pode significar imponência, mas quando você esconde com uma franja, a aparência fica mais delicada. Por isso, meninas, pensem muito bem!

Tipo de rosto diz tudo

Antes de passar a tesoura, é preciso levar em conta alguns pontos: o tamanho da testa, o formato do rosto, a quantidade e a textura dos fios na parte frontal da cabeça, além de possíveis redemoinhos. Esses fatores influenciam diretamente no caimento da franja e devem ser discutidos com um cabeleireiro antes do corte, combinado?

Nunca cortou franja?

Para as iniciantes, peça ao seu cabeleireiro um visual mais comprido, na altura do nariz. Se gostar, o próximo corte pode ser na altura das sobrancelhas, como a cantora fez. Assim você não estranha e não tem aquela quebra de expectativa.

E as cacheadas?

Franjas diagonais e assimétricas ou franjão são mais indicadas, pois se adaptam melhor à textura dos cachos. A dica é: evite franjas curtas, elas tendem a criar volume indesejado no topo da cabeça.

Como cuidar das franjas?

Na hora da manutenção, vale ajustar a cada 15 dias, dependendo da velocidade de crescimento do seu cabelo. Para finalizar, pode deixar as franjas naturalmente ou com o auxílio de um secador com escova redonda.

Já as cacheadas, devem investir em ativadores de cachos para manter a forma. Além disso, evitar tocar na franja com frequência ajuda a prevenir a oleosidade.

Gostou das dicas? No vídeo, abaixo, trago mais dicas de como cortar a franja: