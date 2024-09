Vestido de noiva de Ana Hickmann; confira os primeiros detalhes da peça

Ana Hickmannjá escolheu os primeiros detalhes de seu vestido de noiva! A apresentadora, que tornou público o relacionamento com Edu Guedes em março e anunciou o noivado em junho, está definindo como será seu vestido para essa data especial.

Em seu Instagram, a estilista Letícia Manzan compartilhou um vídeo da visita de Ana ao ateliê, onde a comunicadora decidiu qual renda será usada no vestido e experimentou a base da peça.

Durante a filmagem, Letícia sugere que o vestido seja adornado com pérolas bordadas à mão. “É delicado, poderíamos vir com as pérolas bordadas à mão”, comenta a estilista. Admirando os detalhes, Ana descreve as opções como “bem românticas”.

No dia 14 de setembro, Ana e Edu Guedes realizarão um almoço de noivado para cerca de 50 convidados. O evento, de caráter intimista, acontecerá no interior de São Paulo.

