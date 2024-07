8 perfumes icônicos para o inverno

Procurando um perfume de inverno? A fragrância certa para a época mais fria do ano é uma escolha muito pessoal, mas algumas famílias olfativas têm tudo a ver com esse momento e podem te ajudar a decidir qual opção levar.

As famílias olfativas, para quem não sabe, são a categorização dos produtos de acordo com as notas predominantes. No inverno, chipre, oriental e floral oriental se destacam. Separamos algumas opções que levam isso em consideração para te ajudar a estar sempre cheirosa!

Chipre é fragrância perfeita para o inverno

Entre as categorias de perfumes com estrutura clássica e complexa, o chipre é reconhecido por suas notas de abertura cítricas, seguidas por um coração floral e um fundo amadeirado e musgoso.

Típicas combinações incluem bergamota, rosa, jasmim, musgo de carvalho, patchouli e ládano. Essa complexidade de ingredientes cria uma fragrância sofisticada, ao mesmo tempo fresca e terrosa, que agrada tanto a homens quanto a mulheres.

Ele ainda pode ser mais frutado ou floral, e a escolha sobre qual comprar depende do gosto de cada um.

Perfume da família olfativa oriental é opção para o inverno Calor e intensidade são características presentes nas fragrâncias orientais. Também conhecidos por “ambarados“, eles são inspirados nos aromas do Oriente e geralmente possuem notas de especiarias, resinas, bálsamos e flores sensuais. São considerados opulentos e misteriosos e ainda podem conter ingredientes como baunilha, âmbar, incenso, canela, cravo e sândalo. Com a profundidade e complexidade das fragrâncias orientais, é comum que sejam escolhidos para ocasiões noturnas e climas mais frios.

Floriorientais é ótimo para o inverno

A versatilidade dos perfumes florais permite que eles sejam escolhidos também no inverno. Notas de flores como rosa, jasmim, lírio, violeta e peônia compõem esse tipo de opção. Para dias mais frios, o segredo está em usar produtos mais amadeirados ou ambarados.

É aí que entram os perfumes floriorientais. Eles normalmente combinam a suavidade das flores com o calor das notas orientais – ou seja, é ideal para o frio.

A combinação de rosa e jasmim com baunilha, âmbar e sândalo, por exemplo, traz mais intensidade e sensualidade para a sua pele e, portanto, é uma excelente opção para noites e climas mais frios.