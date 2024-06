4 casacos e jaquetas que são tendência para o inverno 2024

Finalmente, as baixas temperaturas chegaram em boa parte do país, para a alegria de muitos, especialmente de quem ama estar na moda durante. Com tendências que vão desde opções descoladas até as mais elegantes, montamos essa lista esperta de casacos e jaquetas que vão bombar no inverno 2024, tanto para te deixar aquecida nos dias mais frios, quanto para arrasar durante as temperaturas amenas. Confira:

Casacos e jaquetas acolchoadas

Elas são conhecidas pelo conforto e versatilidade, além de serem ótimas para barrar o frio e umidade quando as temperaturas despencam. As jaquetas e os casacos acolchoados dão ao básico um toque de ousadia, e voltam com tudo em 2024.

Conhecida pelas suas costuras em formatos de losangos, essa peça com carinha vintage pode ser facilmente encontrada com estampas divertidas, padrões modernos ou lisas, em tons sóbrios ou coloridos.

Já para looks de trabalho, as modelagens bomber são ótimas pedidas, combinadas à peças mais clássicas e formais, como as calças de alfaiataria, vestidos e até mesmo saias midi.

Para os dias mais amenos, as modelagens em casaquetos e cardigans poderão oferecer menos peso e mais delicadeza para looks, dando um match perfeito com saias curtas, calças skinny e jardineiras.

Jaqueta aviador

Aposta quente nas passarelas das coleções outono/inverno de grifes como Louis Vuitton, as jaquetas aviador já estão no armário de famosas como Kendall Jenner e Hailey Bieber.

Estilosa e super quentinha, essa jaqueta pode ser encontrada em diversas texturas como couro ou tecido de sarja, mas o que realmente chama a atenção são as texturas de pelúcia, que contornam as mangas e a gola da peça, dando um charme incontestável.

São perfeitas para dias de frio intenso, e podem ser combinadas com calças jeans, saias, leggings e claro, botas e coturnos com ou sem salto.

Trench coat bordô

Para quem não dispensa opções elegantes, o trench coat retorna neste inverno para protagonizar looks ainda mais sofisticados para compromissos como o trabalho ou eventos formais.

Nesta temporada, ele aparece em cores como o preto e o bordô, que remetem ainda mais à elegância e sofisticação, sobretudo quando utilizados calças de alfaiataria, jeans mais sequinhos (que equilibram as proporções) e saias.

Vale lembrar que o para um bom trench coat, o couro animal não é, necessariamente, o melhor material para a peça, visto que hoje o mercado da moda oferece opções tão resistentes – e sustentáveis – quanto o couro animal.

Jaquetas puffer

As jaquetas puffer são peças indispensáveis no guarda-roupa de inverno de quem ama ousadia e volume em uma única combinação.

Além de serem extremamente quentes, as puffers podem ser encontradas em uma diversas paletas de cores, comprimentos e modelagens, que vão desde os modelos mais esportivos, com toucas e impermeabilidade, até os mais sofisticados, com bordados e aplicações.

Recentemente, elas vêm ganhando destaque nas passarelas de diversas grifes, como Balenciaga e a marca brasileira FARM, sendo adotadas também por celebridades e fashionistas que amam combinar a peça com vestidos, calças jeans e saias, mostrando que é possível enfrentar as baixas temperaturas sem abrir mão do estilo.

Onde comprar casacos e jaquetas femininas?

