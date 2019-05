Marca inglesa lança calçados 100% sustentáveis

Seguindo a tendência de peças que respeitam a natureza, uma marca de sapatos inglesa chamada Good News pensou em um calçado alternativo. Com vários modelos, o acessório é feito apenas de materiais sustentáveis.

Disponível em diversas cores e modelos, os tênis são compostos por matérias-primas sustentáveis como na parte superior de algodão orgânico e na sola de borracha reciclada. Para criá-los as ideias principais eram a longevidade, durabilidade e reciclagem.

Além de pensar em todos os materiais e como eles poderiam impactar o meio ambiente, a Good News ainda doa todos os materiais e calçados com defeito para os sem-teto e refugiados. Ainda mais: garantem que suas embalagens sejam feitas de papelão 100% reciclado.

A melhor parte é que as peças nem parecem ter sido feitas a partir de materiais reciclados. Os tons vibrantes do algodão e o branco usado na sola dão a impressão de uma matéria-prima completamente nova. No site da marca, eles custam entre R$ 415 e R$ 675. Confira:

Bagger 2 Off White Low – Cerca de R$ 570*

Bagger 2 Black Mid – Cerca de R$ 596*

Abe 2 Tri Colour Low – Cerca de R$ 596*

Abe 2 Tri Colour Low (com palha orgânica) – Cerca de R$ 674*

Hurler Navy High – Cerca de R$ 493*

Bagger Navy Low – Cerca de R$ 415*

*Preços pesquisados em Maio/2019. Sujeitos à alteração.

