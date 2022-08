Versátil do guarda-roupa! 6 looks com legging

Foi-se o tempo em que elas era consideradas peças de academia! Montar looks com legging nunca foi tão fácil, e a verdade é que, com criatividade, essa peça pode sim ir do escritório ao date com charme e estilo. Versáteis e confortáveis, estão disponíveis em diversos tecidos e acabamentos, e são quase que obrigatoriedade no guarda-roupa. Abaixo, trazemos 6 composições que vão te mostrar que vale a pena investir nelas.

Legging com vestido? Diga sim!

A legging pode fazer a vez da meia-calça para te deixar mais confortável e quentinha, e é uma escolha especialmente interessante quando a ideia é usar calçados abertos – como os queridinhos sleeper e mulle. O resultado é uma produção despojada e moderna.

Com bota over the knee

E que tal combinar a sua calça legging com a bota over the knee? A modelagem sequinha torna o combo um sucesso, e, se estiverem na mesma cor e tom, ajuda a alongar e afinar visualmente a silhueta.

Com camisa e scarpin

A combinação com itens mais clássicos do vestuário profissional, como a camisa bem ajustada e o scarpin, tornam a legging mais interessante para o trabalho. Se a calça tiver material mais nobre – como o couro – ponto extra!

Com blazer oversized

Quer mergulhar na tendência do blazer oversized? Novamente, a modelagem sequinha da legging pode te ajudar: ela equilibra as proporções, e o resultado é um visual descolado e interessante. Aposte também no conforto do mocassim!

Com blazer e tênis

Para deixar o look blazer tradicional mais descolado, vale apostar em uma peça colorida, e combinar com o tênis e a calça legging – já que ambos possuem uma linguagem mais casual que cria um contraponto interessante com a seriedade da parte de cima.

Se joga na biker!

E, claro, para quem quer um mix entre descolado e sexy, vale trazer elementos em couro! Na foto acima, a combinação da legging com jaqueta biker, coturno e corselete ficou com aquele ar roqueiro que é bem interessante para os momentos de lazer.