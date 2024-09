Como limpar a geladeira de forma rápida e impecável?

Se você negligencia a limpeza da geladeira, saiba que seus alimentos correm perigo! A falta de higienização desse eletrodoméstico pode causar contaminação por bactérias e comprometer a qualidade dos produtos armazenados. Mas como limpar a geladeira adequadamente? Aprenda aqui!

Com que frequência devo limpar a geladeira?

A geladeira precisa de uma limpeza profunda ao menos uma vez por mês, segundo Mila Garro, CEO da Fiv5 Star Cleaning. Para prevenir odores desagradáveis, também é necessário usar um pano umedecido com detergente toda semana.

Diariamente : limpar qualquer líquido derramado;

Semanalmente : verificar os itens que estão estragados e devem ser descartados;

Mensalmente: limpeza completa da geladeira.

Quais produtos usar para limpar a geladeira?

Para realmente limpar a geladeira e evitar que os alimentos fiquem com o cheiro dos produtos, opte por:

Detergente neutro

Água morna

Pano e esponja macios e limpos

⚠️ Atenção: evite misturas caseiras, pois elas são perigosas e apenas dão a impressão de que limpam. Prefira sempre produtos adequados.

Como limpar a geladeira por dentro?

Afinal, como limpar a parte de dentro da geladeira? Mila recomenda o seguinte passo a passo:

Continua após a publicidade

Esvazie completamente a geladeira; Desmonte as prateleiras e gaveta; Lave e seque bem todas as peças; Passe um pano úmido com detergente nas superfícies internas; Enxágue com um pano molhado e seque.

Como limpar a geladeira por fora?

Já para o lado de fora da geladeira, a recomendação é limpar desta forma:

Remova a poeira da parte superior e laterais com um pano seco; Misture água e detergente neutro; Com o lado macio da esponja, aplique a solução no lado externo da geladeira, exceto na parte de trás; Utilize espanador, vassoura ou aspirador para limpar a parte traseira.

Como limpar uma geladeira de inox?

A geladeira de inox requer mais atenção por conta de seu material. Para limpar a parte interna, não há segredos: use água e detergente neutro. Para o exterior, prefira panos macios e secos, evitando manchas. Também é possível usar um limpador específico para inox, seguindo as recomendações do fabricante e removendo-o com água ao fim.

Como limpar uma geladeira branca?

Deixar um recipiente com bicarbonato de sódio dentro da geladeira é uma maneira de evitar ou eliminar odores desagradáveis. A especialista também recomenda sempre verificar a validade dos alimentos e limpar imediatamente qualquer conteúdo derramado com um pano úmido.

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.