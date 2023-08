Taste São Paulo Festival: cidade recebe 7ª edição do evento gastronômico

A cidade de São Paulo recebe nos dias 18, 19, 20 e 25, 26 e 27 de agosto (sextas-feiras aos domingos) a 7ª edição do Taste São Paulo Festival. O evento é considerado o maior festival gastronômico do mundo e traz para o Parque Villa-Lobos uma programação com experiências, aulas, palestras, feiras de expositores e espaço kids.

A 7ª edição do evento acontece num espaço ampliado (mais de 50 mil m², quase o triplo da edição anterior), com 31 estabelecimentos, entre bares e restaurantes. Os preços dos pratos variam de R$ 20 a R$ 45.

O evento internacional reúne, anualmente, 600 mil pessoas em diversas cidades, entre elas, Londres, Dublin, Paris, Milão, Roma, Amsterdã, Atenas, Dubai, Abu Dhabi, Riad, Brasília e São Paulo. De acordo com os organizadores, a expectativa de público em São Paulo para este ano é de 50 mil pessoas.

Participam do festival mais de 30 restaurantes e bares selecionados, sendo que cada um apresenta três pratos/drinques carros-chefes da casa e mais um prato/drinque desenvolvido exclusivamente para o Taste. Entre um prato e outro, os visitantes podem conferir a programação dos 100 expositores e ainda participar das aulas com os chefs convidados. Destaque para as áreas de conhecimento com aulas e palestras gratuitas, onde os chefs darão dicas de temperos, especiarias, degustação e muito mais.

Programação de aulas e palestras do Taste São Paulo

O evento conta com cinco áreas de conhecimento: O Fire Pit by Santander – onde o público assiste aos chefs cozinhando na brasa, com receitas que vão muito além do churrasco. Papo de Cozinha by Eletrolux – os participantes têm a chance de colocar a “mão na massa”. Adega Taste – o espaço para degustar bebidas em aulas com um time de sommeliers além de masterclasses de drinques. Papo The Bar – mixologistas ensinam misturas e técnicas para o preparo de drinques. Espaço Gourmet by Bimbo – espaço para aprender receitas elaboradas, simples e práticas.

Chefs participantes do Taste São Paulo

O Taste reúne nesta edição um time de chefs renomados e premiados. Abrindo o evento, haverá uma aula com o chef francês Claude Troisgros, apresentador dos programas “Mestre do Sabor”, na Globo, e o “Que Marravilha” no GNT, ele ensina a preparar uma receita de risoto de tomate, queijo de cabra e manjericão. A aula gratuita acontece no Papo de Cozinha by Electrolux.

No Fire Pit, Lucas Bassoleil, chef do Avec, e Márcio Silva, bartender, harmonizam choripan com coquetéis autorais. Edson Leite, da Gastronomia Periférica, prepara uma parrilhada com vegetais orgânicos da periferia de SP. O chef e apresentador Raul Lemos ensina o preparo do Bolinho paquistanês com raita (molho de iogurte).

A chef Kátia Barbosa, Rapha Vasconcellos, e Vini Figueira, ensinam pratos inovadores e receitas que serão harmonizadas com café. De sobremesa, a chef e apresentadora Carole Crema prepara doce de chocolate na panelinha de ferro.

No domingo, o espaço Fire Pit recebe uma roda de conversa sobre os 50 anos do restaurante Mocotó, com o chef Rodrigo Oliveira, um dos atuais apresentadores do Programa MasterChef, mais Adriana Salay, o premiado Alex Atala, Janaina Fidalgo, Josimar Melo, Laurent Suaudeau, Marcelo Correa Bastos e Rosa Moraes.

A Disney e Star+ realizam workshops no estande da série “O Urso”, com temas inspirados no universo gastronômico da série, com a participação de chefs como Isa Scherer (vencedora do MasterChef 2021), Samanta Luz (apresentadora do programa Sabor & Luz no GNT), Jefferson Rueda (chef do restaurante Casa do Porco e vencedor de uma estrela Michelin), entre outros chefs badalados.

Confira a programação completa de aulas gratuitas do 1º final de semana e saiba como participar:

18/08 – Sexta-feira

Adega Taste

18h – Heinekein + Tirolez

19h – Grand Cru Monte sua Adega, com o sommelier Vinicius Santiago

20h – Eleve o sabor do seu drink com o xarope nº1 da França, Mathieu Teisseire, com Ricardo Barrero

21h – Grand Cru Velho Mundo, com a Sommelière Rafaela Reis

22h – Grand Cru Novo Mundo, com o Sommelier Vinicius Santiago

Fire Pit by Santander

19h – Lucas Bassoleil, chef do Avec, e Márcio Silva, bartender – Harmonizando choripan com coquetéis autorais

20h30 – Rigatoni Barilla com tomates assados, fraldinha e stracciatella com a chef Juliana Nicoli

22h – Bruno Panhoca – Almôndegas de Cordeiro Defumadas, recheadas com Queijo Monterey Jack

Papo de Cozinha By Eletrolux



16h30 – Electrolux – Sal da Terra Sustentabilidade do Paladar ao Empratar com a chef Taine Costa

19h – o chef francês Claude Troisgros, apresentador dos programas “Mestre do Sabor”, na Globo, e o “Que Marravilha” no GNT, ensina a preparar uma receita deliciosa de risoto de tomate, queijo de cabra e manjericão

20h30 – Ana Soares, da Mesa III – “O ravioli está nu” – Oficina de massas e recheios

22h – Sequência da aula

Papo The Bar

18h – Moscow Mule é com Smirnoff

19 – Gin Tonic para iniciantes & iniciados – Tanqueray London Dry

20h – Gin Tonic para iniciantes & iniciados – Tanqueray Royalle

21h – Moscow Mule é com Smirnoff

22h – Baileys, porque eu mereço! – Iced Caramel

Espaço Gourmet by Bimbo

19h30 – Artesano Original Hamburger de carne bovina com ementhal e cebola confitada na cerveja com a chef Fernanda Ribeiro

21h30 – Rap10 Linguiça com Gorgonzola e Cocadinha mole com a chef Fernanda Ribeiro

19/08 – Sábado

Adega Taste

13h – Raízen Alex Sepulchro do SubAstor – Fitzgerald

14h – Heinekein + Tirolez

15h – Grand Cru – Monte sua Adega, com a sommelière Rafaela Reis

16h – Nespresso – Os Chefs Kátia Barbosa, Rapha Vasconcellos, e Vini Figueira, vão ensinar pratos inovadores e receitas que serão harmonizadas com café

17h – Grand Cru Velho Mundo, com o sommelier Vinicius Santiago

18h – GSP (Guarita, sal e pepino) com Jean Ponce, do Guarita

19h – Heinekein + Tirolez

20h – Grand Cru Novo Mundo, com a sommelière Rafaela Reis

21h – Grand Cru Novo Mundo, com a sommelier Vinicius Santiago

22h – Grand Cru Novo Mundo, com a sommelière Rafaela Reis

Fire Pit by Santander

13h – Aula da Construflama – Churrasco em casa com o chef Jeferson Finger do Barbacoa

14h30 – Edson Leite, da Gastronomia Periférica – Uma parrilhada com vegetais orgânicos da periferia de SP

16h – Carole Crema – Doce de chocolate na panelinha de ferro

17h30 Thais Alves, do Manioca – Entrada e prato na grelha, ao estilo Manioca

19h – Tati Pretona, da Laje da Preta – Sobrecoxa de frango desossada com farofa de cuscuz com vinagrete de quiabo.

20h30 Telma Shiraishi, do Aizomê – Preparando kushiyaki (espetinhos) usando o binchotan, o peculiar carvão japonês

22h – Talitha Barros, do Conceição Discos – Arroz de polvo na brasa e tomates defumados

Papo de Cozinha by Eletrolux

13h – chefs Armando Stella e Camila Argello, do restaurante do Melia Campinas e do Innside São Paulo Itaim, assumem a bancada para ensinar o passo a passo dos pratos que eles costumam fazer

14h30 – Aula Taste com chef da Migraflix

16h – Aula da Riachuelo com Ju Ferraz – Palha italiana de colher

17h30 – Raul Lemos – Bolinho paquistanês com raita (molho de iogurte)

19h – Ivan Ralston e Katherina Cordás, do Tuju – Um novo olhar para os vegetais

20h30 – Aula da NESPRESSO, com Vini Figueiredo, Rapha Vasconcellos e Kátia Barbosa

Papo The Bar

13h – Baileys, porque eu mereço! – Iced Caramel

14h – Moscow Mule é com Smirnoff

15h – Gin Tonic para iniciantes & iniciados – Tanqueray London Dry

16h – Gin Tonic para iniciantes & iniciados – Tanqueray Sevilla

17h – Gin Tonic para iniciantes & iniciados – Tanqueray Rangpur TANQUERAY RANGPUR

18h – Smirnoff Caipiroska sem mistérios

19h – Gin Tonic para iniciantes & iniciados – Tanqueray London Dry

20h – Gin Tonic para iniciantes & iniciados – Tanqueray Royalle

21h – Smirnoff Caipiroska sem mistérios

22h – Baileys, porque eu mereço! – Iced Caramel

Espaço Gourmet by Bimbo

13h30, 15h e 16h30 – Bom Beef artesano com o Chef Netão

18h – Artesano original + Bisnaga Hambúrguer de Carne com Creme de Brie e Geleia de Pimenta e Bisnaga com cream cheese e tomatinhos confitados com basílico com a chef Fernanda Ribeiro

19h30 – Rap10 de Arais (carne moída com especiarias) e Smore (marshmallow com chocolate) com a chef Fernanda Ribeiro

21h – Artesano Australiano + Bisnaga Hambúrguer Veggie de Lentilha rosa, com batata e cenoura crua no Pão Australiano e Bisnaga de requeijão, presunto alemão e alface picada com a chef Fernanda Ribeiro

20/08 – Domingo

Adega Taste

13h – Heinekein + Tirolez

14h – Grand Cru Monte sua Adega, com o sommelier Vinicius Santiago

15h – Nespresso

16h – Grand Cru Velho Mundo, com a sommelière Rafaela Reis

17h – Heinekein + Tirolez

18h – Grand Cru Novo Mundo, com o sommelier Vinicius Santiago

19h – Grand Cru Novo Mundo, com a sommelière Rafaela Dias

Fire Pit by Santander

13h – Gigi Vilela – Berinjela na brasa com missô

14h30 – Aline Guedes, MC do Fire Pit, e Rodrigo Freire, do Preto Cozinha – Investigando os produtos da Feira Preta

16h – Eudes Assis, do Taioba e do Projeto Buscapé – Peixes ao estilo caiçara

17h30 – Andorinha Chilli Crunch com azeite Andorinha e legumes na brasa, com o chef Rodrigo Oliveira

19h – Mocotó, 50 anos (roda de conversa) Convidados: Rodrigo Oliveira, Adriana Salay, Alex Atala, Janaina Fidalgo, Josimar Melo, Laurent Suaudeau, Marcelo Correa Bastos, Rosa Moraes

Papo de Cozinha

13h – Electrolux Origens do Paraná com o chef Rui Morschel

14h30 – Adélia Rodrigues e Alicia Araújo, da Gastronomia Periférica – Ceviche de mandioca

16h – Adolfo Mendonça da Universidade da Quebrada – Uma salada especial, da horta ao prato

17h30 – Aula do Mundo Vem, com Rogério Shimura

19h – Aula Taste por Prática Pizza no forno com a chef Isabella Callais

Papo The Bar

13h – Baileys, porque eu mereço! – Iced Caramel

14h – Moscow Mule é com Smirnoff

15h – Gin Tonic para iniciantes & iniciados – Tanqueray London Dry

16h – Gin Tonic para iniciantes & iniciados – Tanqueray Sevilla

17h – Gin Tonic para iniciantes & iniciados – Tanqueray Rangpur TANQUERAY RANGPUR

18h – Smirnoff Caipiroska sem mistérios

19h – Baileys, porque eu mereço! – Iced Caramel

Espaço Gourmet by Bimbo

13h30 e 15h – Rap10 com o chef Will Peters

16h30 – Artesano Original + Bisnaga Hambúrguer de Carne com Creme de Brie e Geleia de Pimenta e Bisnaga com cream cheese e tomatinhos confitados com basílico com a chef Fernanda Ribeiro

18h – Rap10 de Arais (carne moída com especiarias) e Smore (marshmallow com chocolate) com a chef Fernanda Ribeiro

Estande Disney e Star+

18/08 – Chef Moacir Santana – participou do Mestre do Sabor e do Nhac GNT e também é chef do Bar da Rosa

19/08 – Chef Renata Vanzetto – proprietária de vários restaurantes entre os quais se destacam restaurantes como o Muquifo e o MI.ADO

20/08 – Chef Samanta Luz – Apresentadora do programa Sabor & Luz no GNT com foco em cozinha à base de plantas

25/08 – Chef Isa Scherer – Vencedora do MasterChef 2021 e uma das revelações da Forbes Under 30

26/08 – Chef Jefferson Rueda – chef do restaurante Casa do Porco, vencedor de uma estrela Michelin, e eleito o 7.º melhor restaurante no ranking “World’s 50 Best Restaurants”

27/08 – Chef Vitor Bourguignon – vencedor do “Masterchef A Revanche” e Dono de vários restaurantes badalados como Boi and Beer e Sandubinha do Bem

*As aulas e workshops são gratuitos, com vagas limitadas, a inscrição para participar é feita no local, entre 1 hora e 30 minutos antes de cada aula.

Ingressos

Os ingressos permitem acesso ao evento e suas áreas comuns de restaurantes e expositores, bem como programação de palestras e aulas gratuitas, com chefs, sommeliers, mediante inscrição a ser realizada no local (vagas limitadas) e shows.

O consumo nos bares e restaurantes feito à parte, via cartão Cashless (cartão que o cliente carrega no evento com o valor desejado). Os preços estão a partir de R$ 65 (inteira – 2º Lote). Compre aqui.

