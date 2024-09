Dia da sobremesa extra: 5 receitas doces fáceis para comemorar sem culpa!

Quem nunca teve vontade de repetir a sobremesa? Para saciar esse desejo, os fãs de doces nos Estados Unidos criaram uma data em que se pode fazer isso sem ficar com a consciência pesada: o Dia da Sobremesa Extra, comemorado neste 4 de setembro.

A ideia se proliferou pelo mundo rapidamente nos últimos anos graças às redes sociais, e você pode preparar receitas para celebrar a data – por que não? CLAUDIA separou 5 sugestões de doces fáceis para o Dia da Sobremesa Extra, confira:

Ingredientes

1 xícara (chá) de café forte (de preferência espresso)

1 pote de sorvete Perfetto Variatta 3 Leches ou do sabor de sua preferência

Modo de preparo

Primeiro, prepare o café e garanta que esteja e garanta que esteja bem quente. Com ajuda de uma colher, coloque de 1 a 2 bolas do sorvete em um recipiente para sobremesa. Acrescente o café quente em cima do sorvete. Está pronto para servir!

Ingredientes

Para a calda

1/2 xícara (chá) de açúcar

Para o pudim

1 leite condensado (lata ou caixinha) de 395 g

500 ml de leite integral

3 ovos

Modo de preparo

Calda:

Preaqueça a air fryer a 160ºC. Em uma panela, derreta o açúcar em fogo baixo até ficar dourado. Adicione a água (o suficiente) com cuidado e continue mexendo em fogo baixo até que o caramelo fique com a textura lisa e engrosse. Despeje a calda em uma forma de furo central (18 cm de diâmetro). Reserve.

Pudim:

Em um liquidificador, bata o leite condensado, o leite integral e os ovos. Despeje a mistura sobre o caramelo frio. Coloque a forma do pudim em uma forma redonda (20 cm de diâmetro) com água até a metade e deslize para dentro da Air fryer. Ajuste o timer para cerca de 30 minutos e asse. Após esse tempo, verifique se seu pudim está firme. Caso esteja mole no centro, ajuste o timer para cerca de 10 minutos. Retire a forma e deixe o pudim esfriar. Leve à geladeira por cerca de 4 horas. Desenforme e sirva.

Ingredientes

3 ovos

270g de batata-doce cozida

5g de essência de baunilha

90g de melado

45g de óleo de coco sem sabor

40g de chocolate 70% cacau derretido

30g de cacau em pó

50g de farinha de amêndoas

50ml de leite vegetal

70g de castanha-do-pará triturada

3g de bicarbonato de sódio

Modo de Preparo

Bata na batedeira os ovos até dobrarem de volume. Acrescente a batata-doce, a essência de baunilha, o melado e o óleo de coco sem sabor e bata por 1 minuto. Em seguida, acrescente o chocolate derretido e o cacau em pó e bata rapidamente. Adicione a farinha, acrescente aos poucos o leite vegetal e bata por 1 minuto. Desligue a batedeira e misture, com a ajuda de uma espátula, a castanha e o bicarbonato. Asse a 160ºC graus por 12 minutos.

Ingredientes

1 xícara de amendoim torrado sem pele

2 xícaras de farinha de trigo

1 xícara de açúcar

3 ovos

1 xícara de leite

1/2 xícara de óleo de milho ou girassol

1 colher de sopa de fermento em pó

1 pitada de sal

Modo de preparo

No liquidificador, adicione o amendoim torrado e sem pele e bata até obter uma farinha fina e homogênea. Em seguida, acrescente os ovos, o açúcar, o leite e o óleo ao liquidificador. Bata tudo em velocidade média até obter uma massa líquida e bem misturada.

Em uma tigela, peneire a farinha de trigo, o fermento em pó e a pitada de sal. Despeje a mistura líquida do liquidificador sobre os ingredientes secos peneirados e mexa delicadamente até obter uma massa homogênea.

Pré-aqueça o forno a 180°C (350°F) e unte uma forma redonda com manteiga e farinha. Despeje a massa na forma preparada e leve ao forno por aproximadamente 35-40 minutos, ou até que o bolo esteja dourado e um palito inserido no centro saia limpo.

Retire do forno e deixe o bolo esfriar por alguns minutos antes de desenformar. Se preferir, pode polvilhar açúcar de confeiteiro ou decorar com amendoim triturado antes de servir.

Ingredientes:

• 300g de coco fresco ralado

• 550g de açúcar cristal

• 10g de manteiga

• 3 ovos

Modo de preparo:

Em um bowl, misture todos ingredientes com o auxílio de uma colher. Em seguida, coloque a mistura em forminhas de alumínio (de aproximadamente 100g cada) e leve ao forno pré aquecido a 160 graus até dourar.

