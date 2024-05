Receita de pudim de leite condensado prático na air fryer

Um dos doces mais amados pelos brasileiros, o pudim de leite condensado é um clássico que vai bem para as mais diferentes ocasiões. Prática, a receita dessa sobremesa pode ficar ainda mais fácil quando feito na air fryer.

Com apenas quatro ingredientes, essa receita de pudim de leite condensado não dá trabalho e ainda suja pouca louça. Confira o passo a passo a seguir:

Receita de pudim de leite condensado na air fryer

*Receita cedida pela Nestlé

Rende 12 porções

Pronto em 1 hora + tempo de geladeira

Ingredientes

Para a calda

1/2 xícara (chá) de açúcar

Para o pudim

1 leite condensado (lata ou caixinha) 395 g

500 ml de leite integral

3 ovos

Modo de preparo

Prepare a calda: Preaqueça a air fryer a 160ºC. Em uma panela, derreta o açúcar em fogo baixo até ficar dourado. Adicione a água (o suficiente) com cuidado e continue mexendo em fogo baixo até que o caramelo fique com a textura lisa e engrosse. Despeje a calda em uma forma de furo central (18 cm de diâmetro). Reserve.

Prepare o pudim: Em um liquidificador, bata o leite condensado, o leite integral e os ovos. Despeje a mistura sobre o caramelo frio. Coloque a forma do pudim em uma forma redonda (20 cm de diâmetro) com água até a metade e deslize para dentro da Air fryer. Ajuste o timer para cerca de 30 minutos e asse. Após esse tempo, verifique se seu pudim está firme. Caso esteja mole no centro, ajuste o timer para cerca de 10 minutos. Retire a forma e deixe o pudim esfriar. Leve à geladeira por cerca de 4 horas. Desenforme e sirva.

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Continua após a publicidade

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba seleções especiais de Receitas, além das melhores dicas de Amor & Sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer ficar por dentro de todas as últimas notícias e matérias incríveis de CLAUDIA? Agora, você pode acompanhar tudo diretamente no seu celular através do nosso canal no WhatsApp. É simples: basta clicar no link e começar a receber todas as novidades em primeira mão.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, encontra conteúdos de quaisquer períodos através de nossos filtros de editoria e data, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja, Superinteressante e Capricho.