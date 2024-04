Affogato: aprenda a fazer sobremesa de dois ingredientes

A receita de affogato, que em italiano significa “afogado”, é uma sobremesa italiana clássica que combina a simplicidade com o requinte, proporcionando uma explosão de sabores e texturas. E o melhor, com apenas dois ingredientes: café e sorvete.

Acredita-se que o preparo tenha surgido na Itália no século XIX, mas sua origem exata permanece um mistério. Alguns relatos sugerem que surgiu em Modena, enquanto outros apontam para Bolonha. A partir da década de 1980, com o advento da máquina de espresso, o affogato ganhou popularidade mundial, se tornando um clássico nos menus de cafeterias e restaurantes.

Os ingredientes de um affogato clássico

A base da sobremesa é um café forte e encorpado, geralmente um espresso. Cafés mocha, turco ou coado também podem ser utilizados, mas o sabor intenso do espresso é o ideal para contrastar com o sorvete.

O sorvete de baunilha é a escolha tradicional, mas outros sabores como chocolate, pistache ou caramelo também podem ser explorados. A textura cremosa do sorvete complementa o café quente, criando uma deliciosa experiência sensorial.

Dicas para um Affogato perfeito

Utilize café fresco e de boa qualidade para um sabor superior;

Escolha um sorvete cremoso e com sabor intenso;

Sirva o affogato imediatamente após preparar o café para que o sorvete não derreta completamente;

Experimente diferentes combinações de café e sorvete para encontrar sua favorita.

Receita de affogato

*Receita cedida pela Perfetto

Ingredientes

1 xícara de café forte (de preferência espresso)

1 pote de sorvete Perfetto Variatta 3 Leches ou do sabor de sua preferência

Modo de preparo

Primeiro, prepare o café e garanta que esteja bem quente. Com ajuda de uma colher, coloque de 1 a 2 bolas do sorvete em um recipiente para sobremesa. Acrescente o café quente em cima do sorvete. Está pronto para servir!

