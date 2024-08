De versão no liquidificador a tradicional: 6 receitas de pão de queijo

O Dia do Pão de Queijo está chegando! Celebrada em 17 de agosto, a data é perfeita para reunir a família e os amigos para saborear essa delícia mineira. Afinal, quem resiste a um pão de queijo saindo do forno? Se for caseiro, melhor ainda!

A seguir, trazemos diversas receitas para você experimentar, desde as tradicionais até as mais inusitadas (e práticas) – como pão de queijo na caneca e até no liquidificador. Confira:

Receitas para celebrar o Dia do Pão de Queijo

Pão de queijo clássico

*Receita cedida pela NUU Alimentos

Ingredientes

250 gramas de polvilho doce artesanal

60 gramas de polvilho azedo artesanal

250 gramas de queijo curado de leite cru

120 gramas de ovos

5 gramas de manteiga

200 ml de leite

110 ml de água

4 gramas de sal

Modo de preparo

Coloque o leite, sal, manteiga e água pra ferver. Em uma gamela, misture o polvilho doce e polvilho azedo. Após misturar, acrescente o escalado fervendo. Espere a massa esfriar e acrescente os ovos aos poucos, sove a mistura com as mãos. Quando terminar acrescente o queijo e sove até a massa ficar homogênea. Separe e faça as bolinhas ou outro formato que desejar. Rende 1 kg.

Pão de queijo fácil

*Receita cedida por Mococa

Continua após a publicidade

Ingredientes

100 g de queijo ralado

1 colher de manteiga

500 g de polvilho doce

1 xícara (chá) de água

1 xícara (chá) de leite integral

1/2 xícara (chá) de óleo

1 colher (chá) de sal

2 ovos

Modo de preparo

Coloque o polvilho em uma travessa grande. Em uma panela, coloque a água, o leite, o óleo e o sal, levando ao fogo até ferver. Despeje a mistura sobre o polvilho e misture bem. Acrescente o queijo ralado e os ovos, amassando até ficar bem homogêneo. Com as mãos untadas de manteiga, faça bolinhas e coloque em uma assadeira untada, deixando espaço entre elas. Leve ao forno médio (180ºC) pré-aquecido e asse por 30 minutos, ou até ficarem douradas. Sirva quente.

Pão de queijo com aveia

*Receita cedida pela Nestlé

Ingredientes

1 xícara (chá) de aveia em flocos finos

400 g de queijo branco ralado

1 1/2 xícara (chá) de polvilho azedo

1 colher (chá) de sal

2 ovos

1 colher (sopa) de azeite

Modo de preparo

Em um recipiente, misture a aveia em flocos e o queijo ralado com a ajuda de uma colher. Reserve. Em outro recipiente, misture o polvilho azedo e o sal com meia xícara (chá) de água fervente utilizando uma espátula e com muito cuidado. Misture bem e reserve por cerca de 5 minutos para esfriar um pouco. Após esfriar, adicione os ovos, o azeite e misture. Por fim, acrescentar a mistura de aveia e queijo ralado e misture bem até obter uma massa homogênea. Umedeça as mãos e faça bolinhas pequenas com a massa. Transfira-as para uma forma e leve ao forno médio (180º) preaquecido por cerca de 30 minutos ou até ficar levemente dourados. Sirva.

Continua após a publicidade

Pão de queijo na caneca

Ingredientes

3 ovos

12 colheres (sopa) de leite

6 colheres (sopa) de óleo

12 colheres (sopa) de polvilho azedo

3 colheres (chá) de fermento em pó

12 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado

1 pitada de sal

Modo de preparo

Em uma tigela, coloque o ovo, o leite e o óleo e misture bem. Adicione o polvilho e o fermento e misture novamente. Por fim, acrescente o queijo ralado e o sal e mexa apenas o suficiente para incorporar o queijo. Divida a mistura em quatro canecas, enchendo apenas metade de cada uma para a massa não transbordar quando estiver assando. Leve uma caneca de cada vez ao micro-ondas por 1 minuto.

Pão de queijo com chia

*Receita cedida pela Nestlé

Ingredientes

meia xícara (chá) de água

2 colheres (sopa) de azeite

meia colher (chá) de sal

1 e meia xícara (chá) de polvilho azedo

meia xícara (chá) de queijo parmesão ralado

1 ovo

meia xícara (chá) de leite em pó

meia colher (chá) de sementes de chia

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água, o azeite, o sal e deixe ferver. Em um recipiente, coloque o polvilho e escalde-o, com o auxílio de colher de cabo longo, com a mistura fervente. Acrescente o queijo, o ovo, o leite em pó e a chia, sovando bem após cada adição. Unte as mãos com azeite e enrole bolinhas. Coloque-as em uma assadeira e leve ao forno médio (180°C), preaquecido, por cerca de 30 minutos. Sirva.

Continua após a publicidade

Pão de queijo recheado de liquidificador

Ingredientes

1 xícara (chá) de óleo

3 ovos

1 xícara (chá) de leite

150 gramas de queijo parmesão ralado

1 colher (chá) de sal

3 xícaras (chá) de polvilho azedo

1 caixa de cream cheese

Alecrim fresco picado a gosto

Modo de preparo

Coloque no liquidificador os quatro primeiros ingredientes e bata até misturar. Junte o sal e o polvilho. Bata até ficar homogêneo. Unte 14 forminhas grandes de empada com manteiga e despeje massa até a metade da forma. Recheie com um pouco do cream cheese e do alecrim, cubra com mais massa e disponha todas em uma assadeira baixa. Leve ao forno, preaquecido, em temperatura alta (200 ºC a 220 ºC), por 20 minutos ou até os pães ficarem bem crescidos e dourados. Sirva quente.

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.