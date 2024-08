Sabor nostálgico: aprenda a fazer um clássico coquetel de camarão

Do mar ao bar: eis o lema do Notorious Fish, que traz criações descontraídas com ingredientes marítimos. Tudo acessível – para o paladar e para o bolso. Foi no delivery que o restaurante ganhou o coração dos paulistanos com hits como o Choripolvo e o Shrimp Roll. Hoje, com uma casa própria em Pinheiros, em São Paulo, o restaurante é a prova de que sempre há espaço para inovar (leia aqui a reportagem completa).

Apesar de flertar com a inovação, é a partir de um olhar para o passado que o chef Alan Finguerman gosta de criar. Com apenas 27 anos, o empresário já está há quatro à frente da marca, que toca junto aos sócios Rodrigo Sanovicz e Pedro Barreto.

Um exemplo desse resgate ao passado é o coquetel de camarão: presença certa nas festas mais sofisticadas entre as décadas de 1960 e 1980, a entradinha saiu de cena e ganhou até status de “cafona”.

A receita da casa é feita com camarão-rosa cozido e acompanha o molho mil ilhas — também conhecido como Thousand Island — feito à base de maionese e comumente usado em saladas. “Essa receita é uma realização. Me traz uma memória do meu pai, que gostava muito desse prato com molho rosé. Ele ia ao Ceagesp só para comprar camarão e fazer esse coquetel. É um prato que eu sempre tive na manga, e estava esperando a hora dele”, revela.

A seguir, o chef ensina o passo a passo dessa receita recheada de nostalgia e que rende uma entradinha apetitosa para os dias quentes:

RECEITA DE COQUETEL DE CAMARÃO

Ingredientes

12 unidades de camarões-rosa limpos, sem casca e sem cabeça

1 cebola picada

1 cenoura picada

1 talo de alho-poró com folhas picado

200 gramas de sal

Para o molho

60 gramas de maionese

10 gramas de ketchup

20 gramas de mostarda

20 gramas de molho barbecue

10 ml da água da conserva de picles

Modo de preparo

Com o auxílio de um palito de churrasco, limpe os camarões retirando a tripa pela última falange, perto do rabo, e reserve. Em uma panela, adicione 2 litros de água juntamente com a cebola, a cenoura e o alho-poró. Adicione o sal e, após o caldo ferver, acrescente os camarões. Cozinhe por aproximadamente 1 minuto e 40 segundos ou até que os camarões estejam cozidos. Retire os camarões e transfira-os para uma tigela com água e gelo para interromper o cozimento. Reserve. Prepare o molho: Em uma travessa, misture a maionese com o ketchup, a mostarda e o barbecue junto com a água do picles. Ajuste o sabor conforme sua preferência. Reserve. Montagem: Rale ou triture gelo para montar uma raspadinha dentro de duas taças para Margarita. Disponha seis camarões sobre o gelo com o rabo para fora em cada taça. Adicione o molho em uma molheira e sirva com uma rodela de limão.

