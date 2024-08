Comida saudável pedindo delivery é possível! Conheça opções no Rio e SP

Você quer se alimentar de forma saudável, mas percebeu que não tem nada em casa ou está com preguiça de preparar. E agora? Será que algum restaurante entrega comida saudável no delivery? A resposta é sim! Diversos estabelecimentos contam com opções leves e saborosas que prometem não colocar em jogo sua dieta.

CLAUDIA separou 10 lugares para você pedir comida saudável no delivery no Rio de Janeiro e em São Paulo, confira!

Rio de Janeiro

Peixoto Sushi

O restaurante Peixoto Sushi, no Leblon, na Zona Sul do Rio de Janeiro, utiliza peixes frescos escolhidos diariamente nos barcos de pesca e vendidos na peixaria dos proprietários, o casal Beni e Viviane Schvartz, no bairro Peixoto, em Copacabana. No cardápio do delivery uma boa opção saudável são os teppanyakis (R$ 55 a R$ 75) de salmão, atum, cogumelos, camarão ou peixe branco, todos acompanhados de legumes salteados, que podem ser trocados por gohan (arroz japonês) ou yakimeshi (arroz frito), caso você decida ser menos “fit”.

Informações: (21) 99839-3895 ou no site.

Tapí Tapioca & Açaí

Uma opção versátil para qualquer horário do dia é pedir tapioca no delivery. Em 8 endereços no Rio de Janeiro e 2 em São Paulo, a Tapí Tapioca & Açaí realiza entregas em embalagens sustentáveis de papel. Também há açaí vindo direto do Pará no cardápio – com mais concentração do fruto e adoçado somente com melado de cana e banana. São dez lojas nas duas cidades. Confira os telefones:

Rio de Janeiro

Arpoador: (21) 3152-7749/99710-0910

Barra da Tijuca: Shopping Downtown (21) 98252-0179 e Novo Leblon (21) 96946-4556.

Botafogo: (21) 3495-2516/99742-4880

Centro: (21) 3176-0106/ (21)99380-0308

Flamengo: (21) 92022-2134

Ipanema: (21) 99556-3717

Leblon: (21) 3802-6482/99538-3417

Ráscal

A proposta do Ráscal do shopping Leblon é entregar via delivery refeições saudáveis e coloridas. Os bowls são o destaque, com opções de atum com gergelim, mix de folhas, quinoa com legumes, ovo cozido, avocado, salada grega e mussarela de búfala (R$ 86,90), de salmão couscous e pupunha (a partir de R$89,90) e de frango desossado (quinoa com legumes, batata-doce, mix de cogumelos, abóbora e brócolis assados (a partir de R$79). A taxa de entrega é à parte.

Informações: (21) 2259-6437 ou no site.

São Paulo

Veridiana Pizzaria

Quem disse que pizza não pode ser uma refeição saudável? Com um recheio leve, é possível comer sem culpa. A Veridiana Pizzaria, eleita a 12ª melhor da América Latina no ranking 50 Top Pizza, oferece a Carciofi em seu cardápio, feita com corações de alcachofra italiana, mozarela e molho de tomate fresco.

A grande custa R$ 129 e a pequena, R$ 84. Há unidades nos Jardins, Higienópolis e Perdizes, e as entregas acontecem em um raio de até 10 Km de distância.

Informações: (11) 3801-9000 ou no site.

Locale Caffè

Saladas, tostates e carpaccio estão no menu do Locale Caffè, no Itaim Bibi. É possível pedir Tostate de Salmão Defumado (com salmão curado, creme de abacate, fio de azeite trufado e ovo poché, R$ 59), Salada de Prosciutto e Figo (mix de folhas, presunto cru, figo, mel, nozes, parmesão e azeite de ervas, R$ 68 ou Panino Carpaccio (carpaccio bovino, rúcula selvagem, molho de mostarda, alcaparras e queijo grana padano, R$ 74), entre outras opções.

Informações: (11)94140-4371 ou no Instagram.

Bella Paulista

Aberta 24 horas por dia, a padaria Bella Paulista, na Consolação, tem itens saudáveis à disposição para delivery, como o Yougurt Bar, feito com iogurtes caseiros, frescos e sem adição de açúcar. São 5 sabores, entre eles Frutas Vermelhas (R$33), que também leva banana, chia, castanha-do-Pará e mel, e Salada de Frutas (R$34), com mix de frutas, chia, aveia e damasco.

Informações: (11) 3129-8340, (11) 3214-3347 e no site.

Urban Kitchen

No Campo Belo, na zona Sul de São Paulo, o Urban Kitchen oferece para delivery o Pad Thai (R), que combina macarrão de arroz sem glúten, ovos orgânicos, brócolis, cogumelos, ervilhas-tortas, cenoura, cebola roxa adocicada, pimentão vermelho e moyashi. O prato é finalizado com molho apimentado tailandês.

Informações: 11 99498-3336 ou no Instagram.

Oguru

Os veganos não ficam sem alternativas no delivery. O restaurante Oguru Sushi Bar, no Itaim Bibi, conta com o cardápio de entregas Go by Oguru, que tem um Poke Vegano (R$ 69,00), preparado com 150g de shimeji, edamame, abacate, cenoura ralada, couve crispy, tiras de alga, castanha de cajú, cebolinha e shoyu com óleo de gergelim e limão.

Informações: no Instagram ou site.

Elisa Jardim Cozinha de Verdade

A vontade é de manter a linha sem abrir mão de uma comida caseira? A chef Elisa Jardim, responsável pelo restaurante de comida saudável Panna Cotta, também tem um serviço de entregas de comida saudável, batizado de Elisa Jardim Cozinha de Verdade, com diversas opções de proteínas e refeições sem carboidratos. Para o almoço, o Picadinho de Filé Mignon (R$42, 120g), é entregue com cubinhos de abobrinha e cenoura, arroz integral, feijão carioca, couve e farofa funcional.

Informações: (11) 93288- 5588 ou no Instagram.

Luce

Com duas unidades em São Paulo, nos Jardins e Higienópolis, o restaurante Luce tem no delivery o Pesce Al Zabaione (peixe branco grelhado, servido com zabaione salgado, aspargos, crumble de avelã e limão siciliano, a R$ 119,00). Outras alternativas saudáveis são a Insalata Luce (mix de folhas com stracciatela, figo fresco, tomate cereja e nozes, temperado com molho de redução de vinagre de framboesa com mel; R$ 73,00) e o Polvo grelhado com salsa verde, purê picante de tomate San Marzano, molho de macadâmias, mizuna e batatas douradas, por R$ 169,00.

Informações: Jardins: 11-99457-4554; Higienópolis: (11) 91476-4545, ou no site.

