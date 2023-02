Programação de hotéis para curtir (ou fugir) no Carnaval

Seja para tirar uns dias de descanso ou para curtir a folia, o Carnaval é um feriado muito esperado por todos os brasileiros. Para quem deixou para se programar na última hora, trazemos um roteiro de hotéis por todo o Brasil que prepararam uma programação especial para os dias de festa.

Entre as atividades, estão música ao vivo na piscina, show com DJs, massagem, brincadeira para as crianças, feijoada com samba, brunch, música ao vivo, bloquinhos e muita marchinha! Confira a seguir:

SÃO PAULO

Grand Hyatt

O Hotel Grand Hyatt São Paulo traz para a data uma promoção para a estadia de duas pessoas, que garante a estadia de três noites, sendo uma grátis. Além das diárias, o pacote especial inclui, para as duas pessoas, café da manhã, feijoada com caipirinha e cerveja à vontade no sábado, brunch no domingo e estacionamento para um veículo. Mais informações em @grandhyattsp.

Hotel Jequitimar Guarujá Resort & Spa

O Hotel Jequitimar lança para o feriado um programa de hospedagens com experiências gastronômicas. Durante o Carnaval, o restaurante Brisa oferece um buffet tropical no sábado. Já o restaurante Mar Casado irá propor churrasco de peixe e frutos do mar, assim como o lounge de sushi no L’Eau Vive Bar. Para o pôr do sol, um sunset com o visual da Praia do Pernambuco. A programação conta ainda com feijoada, estação de acarajé e escola de samba no domingo. Mais informações em @hoteljequitimar.

Palácio Tangará

No Palácio Tangará, as atividades acontecem de 18 a 21 de fevereiro e contam com performances de jazz ao vivo, churrascos na piscina e recreação infantil. É possível ainda aproveitar a área de lazer do espaço, que é composta por academia, SPA, piscina semiolímpica interna e externa, kids club, entre outras opções. Mais informações em @palaciotangara.

Hilton São Paulo Morumbi

O Hilton São Paulo Morumbi planejou para o feriado um pacote de atrações que inclui feijoada embalada por marchinhas ao vivo e também pôr do sol com vista para a Ponte Estaiada, com DJ tocando na piscina. A festa começa já na sexta-feira (17) no Canvas Bar, no mezanino, que aguarda hóspedes e não-hóspedes com happy hour. Mais informações em @hiltonspmorumbi.

Royal Palm Plaza

O resort localizado em Campinas, São Paulo, oferece pacote de hospedagem com uma programação voltada para quem deseja aproveitar o Carnaval em família. A programação, que dura de 18 a 21 de fevereiro, traz oficina de customização de camisetas, música ao vivo na piscina, aula de ritmos, karaokê e brincadeiras para as crianças. Mais informações em @royalpalmplazaresort.

RIO DE JANEIRO

Fairmont Rio

O beach club do Fairmont Rio traz como grande novidade para seu Carnaval o Bloco do Tropìk. A festa acontece no dia 21 de fevereiro com o DJ Daniel Faria e o Grupo Bagunço. No cardápio de petiscos da festa estão opções como gaspacho de tomate, caldo de feijão e farofa de torresmo. A programação de feriado começa na sexta-feira com Mariana Mug e DJ. Mais informações em @fairmontrio.

Copacabana Palace

O Copacabana Palace oferece aos hóspedes e visitantes uma programação gastronômica especial para os dias de folia. O hotel vai contar com brunches e feijoadas temáticas no restaurante Pérgula ao longo da semana. Comandado pelo chef João Melo, o restaurante recebe no sábado (18) a roda de samba da Velha Guarda do Salgueiro para a primeira feijoada da programação. No dia seguinte, acontece o Brunch de Carnaval, que oferece receitas variadas. A programação continua na terça-feira, quando o hotel oferece mais um brunch, agora acompanhado de música ao vivo. Mais informações em @belmondcopacabanapalace.

Fazenda das Palmas

A menos de duas horas da cidade do Rio de Janeiro, na região do Vale do Café, a Fazenda das Palmas é um refúgio ecológico para quem busca relaxar no feriado. O espaço oferece um circuito das artes, agroecologia sintrópica e um alambique centenário, onde é produzida a cachaça orgânica Pindorama. Mais informações em @fazendadaspalmas.

Laghetto Stilo Barra

De quinta (17) a domingo (19), os hóspedes do Hotel Laghetto Stilo Barra ganham um copo personalizado com cordão para aproveitarem a estadia durante o Carnaval. O prédio oferece ainda restaurante e academia 24h, rooftop com vista para o mar, Pedra da Gávea e lagoa. As suítes no penúltimo andar contam com banheiras com vista e varanda. Mais informações em @laghettorio.

CEARÁ

Vila Selvagem

Na praia de Pontal de Maceió, o hotel Vila Selvagem é uma boa opção para relaxar no feriado. O complexo conta com uma jacuzzi, beach bar e dois bares internos, um restaurante com cozinha aberta e vista para o mar, e um SPA com tratamentos exclusivos e salas de hamman e rassoul. Mais informações em @vilaselvagem.

Jaguaribe Lodge

Instalado em Fortim, a 130 km de Fortaleza, o hotel Jaguaribe Lodge traz opções de atividades de aventura e também uma programação de folia. Entre as opções estão um centro de kitesurf com certificação internacional e instrutores, beach tennis e seis quadras disponíveis. Na programação de 17 a 22 de fevereiro, o hotel terá DJ na praia e uma banda tocando marchinhas tradicionais. Mais informações em @jaguaribelodge.

PERNAMBUCO

BA’RA

O BA’RA, hotel em Cabo Branco, João Pessoa, prepara cinco dias de apresentações musicais, abertas para hóspedes e não-hóspedes. Durante o período, há opções de pacotes all inclusive, com comes e bebes inclusos. A programação começa na quarta-feira, dia 15 de fevereiro, com um esquenta do Bloco das Muriçocas do Miramar. Já na sexta, dia 17, a casa traz o maracatu do coletivo Maracastelo, grupo que tradicionalmente passa pelas ruas de João Pessoa. Sábado (18), os foliões serão embalados pelo frevo pernambucano da Orquestra Porta do Sol. No domingo (19), tem a escola de Samba Malandros do Morro e, na segunda (20), o axé baiano do Grupo Cheiro de Pagode e seu Axé Retrô. Mais informações em @barahotel.

BAHIA

Tivoli Ecoresort

Entre os dias 17 e 21 de fevereiro, o Tivoli Ecoresort Praia do Forte planeja atividades pensadas para o Carnaval. Os hóspedes poderão participar do Bloco do Jegue Elétrico, organizado na vila da Praia do Forte. Além disso, uma oficina de customização de abadás é realizada no dia anterior, tanto para adultos quanto crianças, possibilitando a estilização da peça para aproveitar em grande estilo. Outra opção para os pequenos é o bailinho infantil, em que as crianças saem pelo hotel ao som de marchinhas clássicas carnavalescas. Para relaxar, o hotel oferece aulas de ioga, alongamento e caminhadas ao pôr do sol, além de happy hour no Ice Bar, ao lado do mar. Mais informações em @tivoliecoresort.

SANTA CATARINA

LK Design Hotel

O LK Design Hotel de Florianópolis (SC) traz para o feriado de Carnaval novidades que incluem itens especiais no café da manhã, um menu especial de massagens, aula de drinques e mais. A programação acontece de 10 a 21 de fevereiro e traz um esquenta para a folia, welcome drinks no check-in, música ao vivo e também feijoada no Osli Restaurante, além de DJ no rooftop com vista panorâmica para a cidade. Mais informações em @lkdesignhotel.