6 produções para assistir com as crianças neste Halloween

Não é apenas de filmes de terror perturbadores que se faz uma digna maratona de Halloween: é possível incluir algumas produções leves na seleção que, além de serem perfeitamente temáticas, são completamente capazes de agradar os pequenos. Dessa forma, a casa inteira pode curtir o Dia das Bruxas, sem que ninguém saia traumatizado. Essencial, né?

A seguir, indicamos seis longas de horror ‘family-friendly’, com clássicos como O Estranho Mundo de Jack e muito mais:

A Mansão Mal-Assombrada (2023)

A Disney acertou em cheio com a refilmagem de A Mansão Mal-Assombrada, que estreou este mês no streaming do estúdio. Com LaKeith Stanfield, Rosario Dawson, Owen Wilson e Jamie Lee Curtis no elenco, o longa — extremamente divertido, diga-se de passagem —, narra a história de uma mãe e seu filho de nove anos tentando se adaptar a uma nova vida na cidade de Nova Orleans. Porém, após adquirir uma imponente mansão na região, acabam descobrindo que o local é assombrado por dezenas de espíritos (desde os inocentes até os mais malvados).

Para resolver a situação, a família reúne uma equipe de especialistas paranormais que a ajudarão a expulsar os fantasmas indesejados do lar. Além de ter um ritmo dinâmico (ótimo para os pequenos), a produção traz sets visualmente deslumbrantes, piadas inteligentes e uma atmosfera digna de um ótimo Dia das Bruxas com a família.

Onde assistir : Disney+

: Disney+ Classificação: 12 anos

Paranorman

Paranorman é, sem dúvidas, uma das melhores animações para se conferir no Halloween. A trama gira em torno de uma criança que, por ser excluída, passa os seus dias se divertindo com filmes e livros sobre o paranormal. Certo dia, o que era apenas um hobby acaba se tornando um verdadeiro tesouro quando a sua cidade é invadida por inúmeras criaturas monstruosas. Agora, Norman deve usar todo o seu conhecimento sobre horror para salvar a população de uma maldição centenária.

Onde assistir : Apple (Aluguel ou compra)

: Apple (Aluguel ou compra) Classificação: 10 anos

Beetlejuice (Os Fantasmas se Divertem)

Uma lista de filmes para o Halloween só pode ser levada a sério caso tenha um filme de Tim Burton. E, obviamente, não há produção que melhor capture o espírito do Dia das Bruxas do que Beetlejuice, narrativa hilária sobre um casal que, após falecer em casa, passa a assombrar os moradores que decidem comprar o antigo lar na esperança de expulsá-los.

Onde assistir : Amazon Prime Video e HBO Max

: Amazon Prime Video e HBO Max Classificação: Livre

O Estranho Mundo de Jack

Mais Tim Burton na lista! Cultuado no mundo inteiro por suas canções inesquecíveis e por seus visuais marcantes, O Estranho Mundo de Jack é mais uma parada obrigatória em qualquer maratona de Halloween que se preze.

A história acompanha Jack Skellington, o rei da cidade de Halloween, que, ao descobrir a Cidade do Natal, acaba gerando uma enorme confusão ao tentar fundir as duas datas comemorativas.

Onde assistir : Disney+

: Disney+ Classificação: Livre

Abracadabra

Abracadabra é aquele clássico da Sessão da Tarde que dá um quentinho em nossos corações. No longa, Sarah Jessica Parker, Bette Midler e Kathy Najimy vivem três bruxas diabólicas que atormentam um jovem menino que acaba de se mudar para Salém.

Onde assistir : Disney+

: Disney+ Classificação: Livre

Gremlins

Por fim, indicamos o inesquecível Gremlins, que deu origem à história dos pequenos bichinhos fofos que se transformam em verdadeiros demônios caso sejam alimentados após a meia-noite. Quem aí não é apaixonado por Gizmo?

Onde assistir : HBO Max

: HBO Max Classificação: 13 anos