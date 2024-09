Aprenda o segredo para preparar o brigadeiro perfeito

Quem resiste a um brigadeiro, seja nas festas ou em casa? O doce, bem popular no Brasil, tem um dia em sua homenagem: 10 de setembro. Sim, hoje é o Dia do Brigadeiro. Para comemorar, a confeiteira Marina Anders, fundadora da doceria Zulcare, revela os segredos para preparar o brigadeiro perfeito.

Qualidade dos ingredientes

Apesar de parecer um doce simples, não se pode abrir mão da qualidade dos ingredientes para preparar um bom brigadeiro. “Opte por um leite condensado de boa marca, manteiga de qualidade e, caso escolha incluir chocolate, escolha um de alta qualidade. Isso garantirá um sabor rico e uma textura cremosa”, recomenda.

Escolha também um granulado de chocolate de boa qualidade para envolver o brigadeiro. Caso não tenha manteiga em casa, é possível substituir por margarina ou outros óleos, “desde que se tenha consciência das mudanças no sabor e na textura do doce”, alerta a confeiteira.

Atenção ao ponto

Para alcançar a textura perfeita, o ponto do brigadeiro é essencial. Mas como saber? “O segredo está em mexer constantemente e em fogo baixo, até que a massa desgrude da panela. Para manter a textura cremosa e não cristalizar, recomendamos adicionar um pouco de glucose”, ensina Marina. A confeiteira também indica o uso de uma panela de fundo grosso, pois distribui melhor o calor, evitando que o brigadeiro queime ou grude.

Muito além do chocolate

Caso queira ir no clássico, o chocolate meio amargo é considerado uma escolha equilibrada para quem busca um brigadeiro não tão doce, ao invés do ao leite ou 70% cacau. Mas, embora o mais popular, o brigadeiro de chocolate não é o único possível.

“Para o brigadeiro branco, por exemplo, use apenas leite condensado, creme de leite e manteiga sem sal. É possível incluir chocolate branco ou leite em pó para trazer mais sabor. Experimente também adicionar pastas de oleaginosas, raspas de limão ou outras essências para criar sabores diferentes”, sugere a profissional.

Veganos ou intolerantes à lactose também encontram ingredientes compatíveis. “Há diversas opções no mercado, como leite condensado e chocolates sem lactose ou veganos, que garantem a mesma cremosidade”, garante.

Como enrolar o brigadeiro?

Essa é outra dúvida que paira sobre quem se arrisca a fazer brigadeiros em casa. “Na hora de enrolar, unte as mãos com um pouco de manteiga para facilitar o processo e formar bolinhas lisas e perfeitas. Se quiser inovar, use confeitos diferentes como castanhas picadas, raspas de chocolate, ou até mesmo cacau em pó”, diz a confeiteira da Zulcare.

Como armazenar o brigadeiro?

Caso você tenha feito com antecedência, ou tenha sobrado brigadeiros após a festa, guarde-os em um recipiente bem fechado e, se possível, na geladeira, onde duram “até uma semana sem perder o sabor”.

Marina compartilha com CLAUDIA sua receita de brigadeiro com noz pecan. Anote!

Ingredientes

1 lata de leite condensado

1 caixa de creme de leite UHT

20g de glucose

10g de manteiga

50g de chocolate gold (chocolate branco caramelizado)

30g de noz pecan torrada

Modo de preparo:

Coloque na panela o leite condensado, o creme de leite e misture. Adicione a glucose e a manteiga e ligue o fogo médio, mexendo sempre sem esquecer das laterais.

Quando começar a borbulhar, abaixe o fogo e chegue à consistência desejada (se for utilizar para recheio, quando começar a desgrudar da panela; para bolear, um pouco mais firme). Com o fogo desligado, acrescente o chocolate e misture para homogeneizar.

Pique a noz pecan e, com o brigadeiro frio, adicione e misture para incorporar. Para dar um toque ainda mais especial, enrole em pedacinhos de noz pecan torrados ou com confeitos de chocolate branco caramelizado.

