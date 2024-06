11 hotéis em São Paulo para celebrar o Dia dos Namorados

O Dia dos Namorados se aproxima e, com ele, a busca por um lugar especial para celebrar o amor. São Paulo, com sua vibrante vida cultural e gastronômica, oferece diversas opções para um momento romântico e inesquecível – incluindo não só a capital, mas cidades no litoral e interior.

A seguir, você confere uma seleção de hotéis que preparam pacotes e experiências românticas para a data. Desde luxuosos spas e jantares gourmet até atividades ao ar livre e vistas deslumbrantes da cidade, você certamente encontrará o local perfeito para criar memórias inesquecíveis com seu amor. Veja só:

Hotéis em São Paulo para o Dia dos Namorados

No litoral

Casa Grande Hotel Resort & Spa

No Dia dos Namorados, o Casa Grande Hotel Resort & Spa, no Guarujá, conta com diária em apartamento standard com café da manhã incluído, disponível a partir de R$ 937,39 (suscetível a mudanças sem aviso prévio e cobrança de 3% de ISS). Refeições nos restaurantes do hotel são cobradas à parte.

O empreendimento traz ainda opções de menus pensados na data em seus quatro restaurantes: Atlântico Frutos do Mar (frutos do mar), Vila Rica (italiana/fondue – veja aqui a receita), Sushi Bar (japonesa) e o Thai (tailandesa). Os menus serão divididos em três etapas: entrada, prato principal e sobremesa e conta tanto com opções de pratos individuais como para o casal compartilhar.

A novidade também estará disponível para visitantes. O valor é de R$ 430 por casal.

Hotel Jequitimar Guarujá Resort & SPA

O Jequitimar apresenta uma oferta para todo o mês de junho, especialmente para a data. Na compra de dois tratamentos ‘Deliciosa Carícia Mediterrânea’, realizados em cabine dupla, o casal ganha uma taça de espumante. Cada tratamento, ao custo de R$ 570 por pessoa, inclui uma esfoliação de 30 minutos seguida de uma massagem relaxante de 50 minutos. A promoção estará disponível durante todo o mês de junho, mediante pré-agendamento e disponibilidade de horários.

Além disso, o restaurante Les Épices, localizado nas dependências do hotel, traz um menu de três tempos ao preço de R$ 390, entre os dias 12 e 15 de junho, com direito a uma taça de espumante para cada pessoa, acompanhando a entrada, o prato principal e a sobremesa.

Na capital

Hotel Fasano São Paulo

O Baretto, localizado no Hotel Fasano São Paulo Jardins, traz para a programação um show da cantora Lia Paris. No menu, fechado para duas pessoas e criado especialmente para a ocasião, estão entrada, prato principal e sobremesa harmonizados com Champagne Perrier-Jouët Blanc De Blancs (R$ 1.600 com duas taças ou R$ 2.650 com uma garrafa).

Para os casais que desejam hospedar-se no hotel (R$ 3.200 a diária + taxas), a equipe Fasano oferece uma montagem romântica. A experiência inclui café da manhã servido no apartamento, prosecco Fasano, decoração e amenities especiais (R$ 1.034 + taxas).

Enquanto isso, no Gero Itaim, entra em cena uma experiência gastronômica para os casais. No Dia dos Namorados, a casa servirá apenas o menu especial (R$ 530 por pessoa + 15% de taxa de serviço, bebidas não inclusas).

Rosewood São Paulo

Disponível para hóspedes e visitantes, o menu de Dia dos Namorados do Rosewood foi criado pelo chef-executivo Felipe Rodrigues, com sobremesas da chef-pâtissier Saiko Izawa. No restaurante Blaise, o menu degustação será servido em cinco etapas. O jantar tem a disponibilidade de ser harmonizado com vinhos e possui uma versão vegetariana.

É possível ainda reservar um quarto ou uma suíte, com garrafa de champanhe Perrier Jouet e um buquê de rosas de de boas-vindas, além de amenidades especiais. Para eternizar a comemoração, um fotógrafo está disponível para o casal no Rooftop Bela Vista. O jantar no restaurante Blaise ou nas cabanas da Emerald Garden Pool está incluso.

Outra opção é a área privativa do Asaya SPA by Guerlain com lounge de estar, jacuzzi, sauna privativa e sala de massagem. A experiência de cinco horas inclui uma sessão de Sound Healing e 90 minutos da massagem Forest Whispers, feita com vela enriquecida com manteiga de Murumuru, planta amazônica. Estão ainda disponíveis um a garrafa de espumante e um menu de snacks saudáveis.

JW Marriott Hotel São Paulo

Para começar as comemorações, no dia 12 de junho, o Restaurante Neto oferece um menu degustação servido em quatro tempos, no mezanino, a partir das 21h, um espaço reservado, ideal para uma noite a dois. Com apenas 10 mesas disponíveis, o espaço traz a gastronomia assinada pelo chef Ícaro Rizzo. O jantar está disponível para reservas pelo valor de R$ 450 (por pessoa) + taxas e inclui bebidas não alcoólicas.

Renaissance São Paulo Hotel

O SPA do Renaissance São Paulo Hotel traz o pacote ‘Par Perfeito’, com uma experiência de relaxamento. A massagem relaxante com aromaterapia alivia as tensões, enquanto a massagem crânio-facial proporciona um alívio profundo do estresse acumulado. A reflexologia completa o tratamento, estimulando pontos específicos nos pés para promover o equilíbrio do corpo. Para finalizar, uma taça de espumante no ritual de despedida celebra o momento especial. Os tratamentos duram 1h30 e custam R$ 550 por pessoa.

Já o pacote ‘Tranquilidade para Dois’ é ideal para os casais que desejam uma imersão total em relaxamento e conexão. Com 3h20 de duração e custando R$ 2.035 para duas pessoas, o pacote inclui um banho de ofurô da tranquilidade, que prepara o corpo e a mente para a sequência de tratamentos. A reflexologia e a massagem relaxante com aromaterapia garantem que todas as tensões sejam dissipadas.

Emiliano São Paulo

O Restaurante Emiliano apresenta um menu degustação de quatro etapas para a data. A chef Vivi Gonçalves prepara duas opções de entradas que trazem uma diversidade de texturas, a começar pela vieira selada acompanhada de alho-poró, minicenouras, chuchu, palmito pupunha, castanha-do-pará, limão-siciliano, abacate e salsa de pimenta dedo-de-moça e camarão selado com creme de amendoim, mizuna e eryngui.

Já para o principal, Vivi aposta em um prato com combinação de técnicas e muito umami, com um ravioli de beefpassion servido com um roti de cogumelos e um shitake marcado. Como última surpresa do jantar, a sobremesa mistura o doce com um leve toque de acidez e frescor: compota de morango com limoncello, ovos nevados e suspiro de manjericão.

Para o jantar do Dia dos Namorados é necessário reserva antecipada. O jantar no restaurante Emiliano possui o valor de R$ 650 por pessoa + taxas por pessoa.

Hilton Morumbi São Paulo

O Hilton São Paulo Morumbi lança dois pacotes especiais para a data: a primeira opção, válida para a noite do dia 12 de junho, enquanto o segundo pacote estará disponível aos finais de semana de junho. Ambos incluem hospedagem com jantar com menu exclusivo no Canvas Restaurante, café da manhã servido no restaurante Armazem Morumbi, meia garrafa de vinho, bombons finos no apartamento e estacionamento incluído.

A opção do dia 12 de junho tem como destaque o menu de 6 tempos elaborado pelo Chef Breno Berdu, com inspirações que irão encantar e tornar a data ainda mais romântica para os casais.

Palácio Tangará

O hotel Palácio Tangará preparou dois pacotes exclusivos para o Dia dos Namorados. O primeiro pacote oferece aos hóspedes um jantar no Tangará Jean-Georges. Servido em seis tempos, o menu conta com pratos exclusivos como sushi crocante de bluefin e caviar ossetra, foie gras, tortellini de topinambur, chorizo de wagyu, entre outros. A opção também inclui café da manhã servido no mesmo restaurante, uma garrafa de champanhe Moët & Chandon e buquê de rosas vermelhas no quarto, por a partir de R$ 7.470 para duas pessoas.

Já o segundo pacote inclui um jantar exclusivo ao ar livre, no restaurante Pateo do Palácio. O menu é servido em cinco tempos, elaborado pelo chef-executivo Filipe Rizzato, e apresenta pratoscomo carpaccio de vieira, camarão grelhado, risoto de cogumelos trufados, figo caramelizado, entre outros. A opção ainda oferece café da manhã no Tangará Jean-Georges, uma garrafa de champanhe Moët & Chandon e buquê de rosas vermelhas no apartamento, por a partir de R$ 5.710. Ambos os pacotes são válidos apenas para a noite de 12 de junho.

Transamerica Prime International

O Transamerica Prime International disponibiliza pacotes fechados com hospedagem, decoração especial, espumante e café da manhã no apartamento, disponíveis mediante reserva e com possibilidade de pagamento em até 3x no cartão. Quem optar por aproveitar a noite com uma experiência completa contará ainda com pacote especial de hospedagem que contempla um jantar no Bar e Restaurante The View, com menu degustação e música ao vivo, numa das melhores vistas de São Paulo.

No interior

Quinta do Olivardo

A Quinta do Olivardo, restaurante de gastronomia portuguesa localizado na rota do vinho, em São Roque, traz a opção de passar uma noite em chalé temático construído a partir de um tonel de vinho. O chalé está dividido em dois ambientes. No piso inferior fica uma sala, varanda onde o casal pode tomar o café da manhã e hidromassagem. Já no piso superior, está o quarto com cama de casal, TV, ar-condicionado e janelas pelas quais é possível desfrutar da vista dos vinhedos.

No jantar especial, servido no dia 12 de junho, a partir das 19h, os casais encontram as tradicionais entradas de Bolinho de Bacalhau e Alheira Defumada. Para os pratos principais, os famosos bacalhau com natas, À Moda da Chef e lagareiro. Já para adoçar a data, a sugestão é pedir a rabanada portuguesa ou pastel de nata.

Gostou da ideia? É só fazer a sua reserva pelo Booking.

