Dia dos namorados: 10 séries para maratonar em casal

Um programa romântico para um Dia dos Namorados aconchegante e econômico é aproveitar séries a dois. Mas o que assistir – e onde? Se você se sente sem norte para escolher uma série para maratonar em casal, CLAUDIA traz 10 dicas disponíveis em diferentes plataformas de streaming. Escolha a(s) que mais lhe agrada(m) e aproveite!

Um Dia

Depois de ganhar as telas dos cinemas em 2011 com Anne Hathaway como protagonista, a obra “Um Dia”, de David Nicholls, conta, em 14 episódios de menos de meia hora cada, a ligação entre Emma Morely (Ambika Mod) e Dexter Mayhew (Leo Woodall) – que começa na festa de formatura na Universidade de Edimburgo, em 1988, e cuja trajetória se reencontra sempre no dia 15 de julho dos anos seguintes. Disponível na Netflix.

Bridgerton

Baseada no best-seller de Julia Quinn, Bridgerton permite um mergulho na alta sociedade londrina do início do século 19, acompanhando as desventuras de uma família de oito irmãos que precisa lidar com o mercado de casamentos, os bailes suntuosos e os palácios aristocráticos da época.

O trailer da segunda parte da terceira temporada acabou de ser divulgado pela Netflix e estreia dia 13 de junho.

Recomeço

Estrelada por Zoe Saldaña , “Recomeço” (2022) narra em 8 episódios a trajetória de uma artista que encontra o amor na Itália e embarca em uma jornada de perda, resiliência e esperança, ultrapassando culturas e continentes. Disponível na Netflix Valéria

Continua após a publicidade Valéria (Diana Gómez), uma jovem escritora em um longo relacionamento, questiona-se sobre a sua vida, e tudo vira de cabeça para baixo a partir de então. Victor (Maxi Iglesias), um homem que desperta facilmente o interesse dela, surge para complicar ainda mais a vida da protagonista, que conta com três amigas para lhe aconselhar – ou atrapalhar. Três temporadas de Valéria estão disponíveis na Netflix, e já foi anunciada a temporada final. Emily em Paris

Outro sucesso da Netflix é Emily em Paris , com três temporadas lançadas e a quarta temporada programada para chegar em duas partes, em 15 de agosto e 12 de setembro deste ano. Na história, Emily ( Lily Collins ) recebe uma proposta imperdível de sair dos Estados Unidos e assumir um cargo de marketing numa empresa de moda na França mas, logo que chega ao país, nota que será bem difícil se enquadrar na empresa.

Modern Love

Modern Love“, New York Times”. Para quem não quer se prender em uma história só com muitos episódios, as duas temporadas de ““, disponíveis no Prime Video , trazem situações que se resolvem de uma só vez, com dramatizações inspiradas nas colunas de mesmo nome publicadas no jornal “The

Shippados

e Fernanda Young (autores de seriados como “Os Normais”, “Minha Nada Mole Vida” e “Separação?!”) e disponível no Globoplay mostra como os caminhos de Enzo e Rita se cruzam e o amor nascendo entre eles, em meio a toda a complexidade de se dividir uma rotina a dois. Se a preferência for por uma série nacional, Shippados, com Tatá Werneck Eduardo Sterblitch , pode ser uma boa pedida. A trama escrita por Alexandre Machado

Amarras do Amor

Amarras do Amor“, série com duas temporadas e 48 episódios no total, Kovalchyk) , criada como parte da nobreza, vai superar os desafios que a vida lhe impõe em busca de viver o amor e a liberdade. Já quem prefere histórias de época vai se identificar com ““, série com duas temporadas e 48 episódios no total, disponível no Globoplay . Será possível acompanhar como a jovem escrava Katerina (Katerina, criada como parte da nobreza, vai superar os desafios que a vida lhe impõe em busca de viver o amor e a liberdade.

Love, Victor

Love, Victor” (“Com amor, Victor”), inspirada e ambientada no universo do filme “Com Amor, Simon” (2018). Ao longo de três temporadas, é possível suspirar pelas aventuras e descobertas amorosas da adolescência do protagonista. Os casais que procuram maratonar séries LGBT encontram no Disney Plus a série “” (“Com amor, Victor”), inspirada e ambientada no universo do filmeCom Amor, Simon” (2018). Ao longo de três temporadas, é possível suspirar pelas aventuras e descobertas amorosas da adolescência do protagonista.

Pousando no Amor

Os adoradores de dorama também tem opções românticas para maratonar no Dia dos Namorados: “Pousando no Amor“, disponível na Netflix, traz o encontro entre uma herdeira sul-coreana que sofre um acidente de parapente na Coreia do Norte e um oficial do exército, que vai ajudá-la a se esconder.

