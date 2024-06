Dia dos Namorados: 7 ideias de presentes DIY práticas e românticas

Neste Dia dos Namorados, que tal apostar em presentes DIY (feitos por você mesma)? Além de serem mais econômicos, reservar um tempo para criar mimos personalizados para quem amamos é muito romântico, já que, ao invés de recorrer a produtos prontos, nos esforçamos para criar algo que combine com a essência de nosso par.

Em outras palavras: os presentes DIY são muito mais simbólicos. Por isso, separamos algumas ideias para você surpreender nesta data especial. Confira a seguir:

1. Álbum de memórias personalizado

Esse é um clássico indispensável, né? Para montar o presente, você irá precisar de um caderno ou álbum em branco, fotos (obviamente), adesivos, canetas coloridas e, para dar um charme, uma fita adesiva decorativa.

No momento de montar o álbum, escreva pequenas anotações ou histórias ao lado de cada foto, decorando as páginas com adesivos e fitas. Caso tenha guardado, adicione bilhetes de cinema, entradas de shows ou outros pequenos souvenires que tenham algum significado especial.

2. Pote de mensagens do amor

Aqui, será necessário apenas um pote de vidro, papel colorido e canetas. Primeiro, corte o papel em pequenos pedaços e escreva mensagens de amor, lembranças, citações românticas ou razões pelas quais você ama sua parceria. Depois, é só dobrar cada papelzinho, colocando-os no pote. Se quiser dar uma carinha mais estilosa ao pote, é possível decorá-lo com fitas ou adesivos.

3. Kit de autocuidado

Convenhamos: incentivar o autocuidado de quem amamos é uma das maiores provas de amor possíveis. Portanto, que tal montar uma cestinha que faça a nossa parceria ter momentos prazerosos consigo? Para isso, você precisará de uma caixa ou cesto e alguns produtinhos de cuidado pessoal, como cremes, loções, máscaras faciais e sais de banho.

Selecionado os produtos, coloque-os na caixa ou cesto. Caso queira deixar o presente ainda mais especial e aconchegante, acrescente toalhas macias, uma vela aromática e um bilhete com uma mensagem carinhosa.

4. Playlist romântica

Quem aqui lembra das românticas mixtapes? Sem dúvidas, gastar um tempinho para gravar faixas simbólicas em uma fita era uma das maiores provas de amor possíveis. E hoje, graças à tecnologia, esse processo ficou muito mais fácil. Portanto, que tal abrir o Spotify (ou qualquer outro serviço de streaming musical) para montar uma playlist que, de certa forma, narre a história do casal?

Você pode colocar canções que lembrem momentos inesquecíveis, como o primeiro encontro, um date especial, o dia do casamento, aquela viagem marcante, e por aí vai! Depois, é só separar um vinho e parar por um instante para escutar a seleção juntos. Definitivamente muitas emoções serão revisitadas.

5. Cesta de café da manhã

Unir declarações afetivas com gastronomia tem tudo para dar certo. Portanto, que tal surpreender a sua parceria com uma cesta de café da manhã? Reúna os alimentos que o seu amor mais gosta num kit convidativo, decorando o presente com laços e até mesmo flores, caso goste.

6. Pulseiras de casal

Você já ouviu falar sobre os braceletes da amizade, que voltaram à tona recentemente por conta dos fãs da cantora Taylor Swift? Se a resposta for sim, que tal aproveitar o hype da ideia?

Com a ajuda de miçangas, você pode fazer pulseiras especiais, contendo detalhes como o nome de sua parceria, uma palavra especial para os dois, uma data, e por aí vai. O céu é o limite!

7. Vela aromática caseira

Uma vela artesanal é um presente mega especial, além de ser muito fácil de fazer. Você precisará de:

Cera de vela

Frascos de vidro resistentes ao calor

Espátula de silicone

Óleos essenciais

Pavios de velas

Centralizador de pavios

Aparador de pavio

Primeiro, defina a quantidade necessária de cera para cada vela preenchendo o recipiente até onde deseja que a superfície da vela comece. Depois de medir, derreta a cera em fogo médio usando banho-maria.

Mexa de forma lenta usando uma espátula de silicone. Assim que a mistura estiver completamente derretida, adicione 15 gotas de óleos essenciais. Se quiser, teste combinações de aromas diferentes.

Antes de derramar a vela no pote, será necessário prender o pavio no fundo do recipiente. Cada pavio deve vir com um fundo plano de metal.

Mergulhe a parte de metal na cera derretida e coloque-a no centro do fundo do seu recipiente. Segure-o no lugar até que a cera endureça a peça.

Em seguida, remova (com muito cuidado) a cera do fogo, despejando-a em seu recipiente. Se o pavio se soltar do fundo, use o centralizador para mantê-lo no lugar.

Importante: a mistura precisará de várias horas para endurecer completamente, então, deixe as suas velas descansarem durante a noite. Quando estiver completamente firme, apare o pavio.

Assim que cortá-lo, a vela já está pronta para uso! Para deixar o frasco bonitinho, cole adesivos, laços e outros adereços que deixem o presente com aquela carinha personalizada.

