Veja dicas de como transformar ambientes com fotografias

As fotografias sempre fizeram parte da decoração da casa, mas os tradicionais porta-retratos e as ampliações que eternizam momentos únicos podem ir além e transformar o design de interiores.

Segundo profissionais que participam da CASACOR Ribeirão Preto 2021, e da CASACOR São Paulo 2021 a fotografia se consolida como tendência e ganhou ainda mais espaço nos ambientes. Em diversos formatos as imagens estão presentes em diversos ambientes da casa.

Memórias e texturas

Segundo a artista visual Carolina Koff, que tem suas obras compondo os ambientes Banheiro Terraço e Wine Bar da CASACOR Ribeirão, as fotografias garantem um jeito mais prático e fácil de transformar um espaço e elas podem compor um ambiente das mais variadas formas.

“Grandes formatos ou composições por exemplo, imagens que tragam texturas e cores ou uma memória afetiva, combinações que criam um ambiente contemporâneo ou retrô, tudo isso são opções que a fotografia pode trazer quando pensadas como parte do ambiente”, explica.

Na imagem as fotos de Kiolo Carolina destaca, ainda, que no momento em que vivemos, a fotografia tem se tornado uma ferramenta importante de conexão com o bem-estar. “A casa tem se tornado cada vez mais um refúgio e uma fotografia pensada para um ambiente ajuda a trazer a sensação que a pessoa quer ter naquele espaço. A presença da natureza nas imagens e materiais também é uma tendência acentuada pelo momento pandêmico em que vivemos.”

Um bom exemplo são as imagens do artista Kiolo escolhido pela dupla de arquitetos Caio Bandeira e Tiago Martins na CASACOR São Paulo 2021.

Ideias para aplicar

A artista acredita que, com liberdade de criação, todo espaço da casa pode receber uma fotografia. “Acho que a escolha, para ser assertiva, deve levar em consideração a luz do ambiente e a composição como um todo, mas todo espaço fica incrível com uma fotografia”, recomenda.

Segundo a fotógrafa Poliana Pereira, da Casa4 Art, para as fotografias potencializarem um projeto de decoração de ambientes, um dos principais pontos na escolha é que elas estejam alinhadas com o conceito proposto pelo designer ou arquiteto, seja por sua simbologia, paleta de cores ou relevância pessoal para o cliente.

Como a toda fotografia tem o poder de conectar pessoas, sejam elas memórias de família, retratos, abstratos, conceituais ou paisagens, Poliana também acredita que os elementos podem ser usados em qualquer ambiente, mas ressalta a atenção aos materiais que serão utilizados. “Para cada ambiente é necessária uma avaliação do melhor material a ser utilizado para preservar a qualidade gráfica das imagens.”