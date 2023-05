como tirar manchas de roupas brancas

Quem nunca se desesperou com manchas em roupas brancas? Seja no ano novo, no trabalho ou até mesmo no jantar, a cor é excelente para trazer frescor e elegância aos looks, mas retirar essa peça do armário envolve o risco de marcas. Calma! Ninguém precisa abandonar o branco, basta ter uma misturinha para a lavagem ‒ e a gente fez questão de separar as melhores para você.

Antes de qualquer coisa, porém, esteja atenta ao tipo de mancha e qual é o tipo de tecido da roupa. “Isso faz total diferença na hora de remover o problema sem desgastar a peça”, segundo Kátia Mesquita, especialista em lavagem e proprietária da Lava Roupas Kátia Mesquita, que indica alguns truques em seguida.

Misturinhas para tirar manchas de roupa branca

As misturinhas são boas opções para tirar manchas. Para usá-las, basta colocar sobre a mancha, deixar descansar e, em seguida, seguir com a lavagem. Quer aprender algumas? Kátia indica as mais eficientes abaixo.

Bicarbonato e vinagre para manchas de comida

A mistura de bicarbonato com vinagre gera uma reação química potente para a remoção de borrões, inclusive os originados por comidas.

Coloque 4 colheres de sabão em pó no dispenser da sua máquina de lavar; Adicione 2 colheres de bicarbonato de sódio; Complete com 100 ml de vinagre de álcool; Por fim, continue o processo de lavagem normalmente.

Não quer lavar na máquina? Tudo bem!

Coloque 1 litro de água em um recipiente grande; Adicione uma xícara de vinagre de álcool; Deixe de molho por 2 horas e lave como de costume em seguida.

Para manchas amarelas

Manchas amarelas tiram todo glamour da roupa branca. A boa notícia é que elas podem ser removidas com água quente e álcool, veja só:

Coloque água quente suficiente para cobrir as roupas em um recipiente grande; Adicione 200 ml de álcool; Adicione 4 colheres de sabão em pó; Espere a mistura dissolver na água e coloque as roupas no recipiente; Deixe as roupas de molho por algumas horas; Depois de mais ou menos 4 horas, enxague as peças e lave-as normalmente.

Mancha de cloro

Você nunca ficou triste ao ver aquela marca deixada pelo cloro? Mas, deixando a peça descansar em uma bacia grande, com sabão neutro líquido, pode haver o clareamento do local. Isso porque a mancha é resultado do excesso de produto.

Adeus, mancha vermelha

Tirar manchas vermelhas é fácil a partir da seguinte mistura:

Coloque 2 colheres de açúcar em uma panela com água fervendo; Mergulhe as roupas manchadas na solução; Deixe a panela no fogo por aproximadamente 10 minutos. Vá mexendo e observando as roupas; Quando perceber que a água já está colorida e as manchas saíram das peças, retire as roupas da panela e enxague com água.

Mancha de tinta

Tinta é ótimo na brincadeira, mas é péssimo quando marca alguma roupa. Existem óleos específicos no mercado para a retirada do produto, basta seguir as recomendações do que você comprar.