9 vaporizadores portáteis para roupas sempre bem-cuidadas

Seja para uma viagem de trabalho ou em família, no dia a dia ou para um evento especial, é comum nos depararmos com as nossas roupas amassadas e cheias de marcas de cabides e gavetas. Isso, claro, gera um efeito na nossa autoestima – afinal, quem nunca achou que estava sendo observada porque saiu de casa com uma roupa amassada?

Por isso, ter à mão um bom vaporizador portátil pode fazer toda a diferença. Principalmente se você usa muitas peças sociais no dia a dia, ou se ama um look super arrumadinho, esses acessórios podem fazer a diferença na rotina. E o melhor: com apenas alguns minutos e um pouco de água, as suas roupas ficam como novas! Legal, né?!

Veja só a nossa seleção:

Vaporizador portátil de roupas e higienizador O produto pode ser usado vertical ou horizontalmente sem vazar água, com um reservatório removível de 260 ml e fechamento seguro. Possui vapor contínuo de 16-18 g/min e controle anti-gotejamento para evitar vazamentos. Compre agora: Amazon - R$ 217,04

Vaporizador Órion Mallory Desamassa roupas facilmente no cabide com um jato de vapor acionado por um botão. Possui capacidade de 220ml, vapor contínuo controlado por um botão deslizante e atinge uma temperatura máxima de aproximadamente 140ºC. Compre agora: Amazon - R$ 129,00

Vaporizador 3 em 1 Com o apertar de um botão, você pode alternar entre as 3 funções do vaporizador: vaporizar, passar a seco e passar a vapor. Seu design dobrável permite que você o leve para onde quiser. Possui chapa lisa em inox com 7 saídas de vapor, aquecimento rápido e vapor contínuo em grande quantidade. O reservatório removível de 200ml é fácil de abastecer, mas atenção para colocar a quantidade correta de água. Compre agora: Amazon - R$ 271,90

Passadeira a Vapor A vaporizadora é portátil e versátil, podendo ser usada em qualquer lugar da casa. Além de proteger os tecidos e evitar a proliferação de ácaros, ela é multifuncional, eliminando mofo, odores e higienizando roupas em poucos minutos. Com escovas especiais e suporte dobrável, é uma opção prática e profissional para passar roupas. Compre agora: Amazon - R$ 389,00

Passadeira a Vapor Oster Portátil A Passadeira a Vapor Portátil Oster é potente e eficiente, desamassando, desinfetando e desodorizando com facilidade e rapidez. Com um reservatório de 255ml e vapor contínuo de até 15 minutos, ela oferece 50g de vapor por minuto e possui um cabo longo de 2,4m para maior alcance. Compre agora: Amazon - R$ 219,01

Passadeira de roupas profissional A passadeira a vapor Suggar é potente, com 1.500W de potência, e possui capacidade de 1,5 litros. Além de desamassar as roupas, ela higieniza e retira odores desagradáveis. Com controle de intensidade de vapor, haste retrátil e rodas deslizantes, é fácil de usar e armazenar, enquanto seu baixo consumo de energia a torna eficiente. Compre agora: Amazon - R$ 410,00

Passadeira a Vapor A passadeira a vapor é multifuncional, desamassando roupas no cabide, higienizando e reduzindo ácaros e odores rapidamente. Com um reservatório de 300 ml, oferece 30 minutos de vapor contínuo. Portátil e leve, é ideal para viagens, e alcança uma temperatura máxima de 120ºC. Compre agora: Amazon - R$ 109,99

Passadeira A Vapor Portátil A passadeira a vapor Britânia Portátil BVP02L oferece praticidade, agilidade e potência para desamassar roupas em qualquer lugar. Com aquecimento rápido em 30 segundos, reservatório de 180ml e 7 furos para saída de vapor, é ideal para viagens e cuidar das suas roupas onde quer que esteja. Compre agora: Amazon - R$ 149,90

Vaporizador Portátil Philips Walita O vaporizador portátil Série 3000 da Philips Walita é compacto, dobrável e leve, proporcionando facilidade de uso e armazenamento. Perfeito para manter suas roupas alinhadas em qualquer lugar, é o companheiro ideal para ajustes rápidos e fáceis. Compre agora: Amazon - R$ 238,91