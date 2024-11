5 lugares novos (e deliciosos) para tomar brunch em São Paulo

Mimosas às 11h da manhã podem curar tudo, certo? No mesmo estilo dos encontros diurnos das meninas de Sex and the City, o brunch, apesar de mais comum na cultura americana, já foi incorporado na rotina de muitos brasileiros. Desde quem acordou tarde demais para tomar café da manhã, ou para aqueles que já querem almoçar às 10h, a refeição é ideal para todos.

A seguir, você confere uma listinha de novos lugares que você precisa conhecer para tomar o seu brunch!

Dois trópicos

Um refúgio da correria de São Paulo, o Dois Trópicos, une minimalismo e natureza. Além do restaurante, o andar de cima conta com um estúdio de yoga, que traz a proposta de oferecer um equilíbrio entre corpo e mente. O cardápio é totalmente formulado com alimentos orgânicos, tendo opções de cafés, bolos, pães e toasts, além de alcoólicos, com vinhos e coquetéis.

Dois Trópicos Endereço: R. Mateus Grou, 589 – Pinheiros, São Paulo – SP, 05415-050

Telefone: (11) 98432-8495 e @doistropicos

Horário de funcionamento: quarta à sábado: 9h. às 18h. domingo: 9h. às 17h

Fabrique

Com várias unidades pela cidade, a Fabrique vem se tornando um ponto de referência quando o assunto é brunch. Ele tem um sólido cardápio com os itens mais tradicionais da panificação, além de um menu exclusivo para refeições intermediárias, com pratos mais elaborados, como ovos e saladas, e uma deliciosa carta com opções alcoolicas, com vinhos, espumantes e cervejas.

Fabrique Endereço: R. Conselheiro Brotero, 860 – Santa Cecilia, São Paulo – SP, 01232-010

Horário de funcionamento: 7h às 21h

Telefone: (11) 2339-4374 e @fabriquepaes

Good Market

Trazendo uma estética nova iorquina que une vários espaços em um único local, nasceu o Good Market. Com uma produção própria, o cardápio conta com uma grande variedade de produtos individuais. Para os indecisos, o estabelecimento oferece duas bandejas completas com bebidas, salgados e doces, uma normal e outra americana.

Good Market Endereço: R. Guarará, 385 – Jardins, São Paulo – SP, 01425-001

Telefone: (11) 3057-2033 @agoodmarket

Horário de funcionamento: 8h ás 21h

Levena

No comando do chefe Diego Lozano, a Levena reúne confeitaria, bistrô, brunch e padaria. Promete ser um local onde se concretiza a leveza e o requinte. O cardápio conta com uma gama de produtos típicos de brunch, como toasts e bagels, além de opções mais refinadas, como lagosta, por exemplo.

Levena Endereço: R. Artur de Azevedo, 495 – Cerqueira César, São Paulo – SP, 05404-011

Telefone: (11) 91798-9883 e @levena_sp

Horário de funcionamento: 8h às 20h

Salvi Cozinha

A Salvi Cozinha nasceu com o objetivo de ser um espaço de comida saudável, com opções veganas, sem glúten e sem lactose. O menu tem várias opções de sanduíches e toasts, bowls e iogurtes deliciosos.

Salvi Cozinha Endereço: R. Tupiguaes, 140 – Santana, São Paulo – SP, 02022-040

Telefone: (11) 2959-7604 e @salvi.cozinha

Horário de funcionamento: 12h às 22h

Qual desses vai entrar na sua lista para frequentar?

