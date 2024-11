Você sabe qual calçado será a maior tendência de 2025? Nós te contamos!

A bota de cano alto promete ser um dos calçados de maior destaque em 2025. Com a proposta de trazer looks ousados e modernos, o acessório promete unir praticidade e elegância em uma peça versátil, capaz de se adaptar para as diferentes estações, tendências e ocasiões.

De acordo com Ana Vaz, autora, palestrante e consultora de imagem e estilo, as botas de cano alto com um estilo mais pesado serão uma grande aposta para o varejo. Esses modelos foram utilizados, inclusive, por grandes marcas internacionais, como Prada, Miu Miu e Gucci, e se caracterizam por um cano mais volumoso e bico não tão fino.

Combinações para o verão

Para o verão, a dica é apostar em meias longas, pois elas vão impedir que o suor entre dentro da bota, além de adicionar um estilo para a produção. O combo short curto + bota de cano alto tem como resultado um look confortável, estiloso e super apropriado para o calor.

“Uma bota sempre será mais confortável e fácil de usar no inverno e na meia-estação. Adaptar para o verão é mais complicado pela super alta das temperaturas”, comenta Ana. A solução encontrada aparece nos dias chuvosos, que exigem maior proteção. Assim, a bota de cano alto na altura do joelho surge como alternativa.

A profissional também cita a bota biker, que normalmente é longa e apresenta cano curto e fivelas, oferecendo um estilo ousado e dramático. “A gente pode pensar nelas com vestidos curtos. E eu gosto muito de pensar também na composição com peças mais leves”, diz.

Nesse caso, coturnos, botas no estilo cowboy e as texanas são outras opções. A proposta de contraste de pesos, com uma bota pesada e roupas leves, destaca e diferencia a produção.

Inverno e meia-estação

Já no inverno e na meia-estação, a bota de cano alto recebe mais atenção, podendo ser utilizada com vestidos, saias longas e sobretudo. Para as calças, os modelos legging e skinny são os mais recomendados, pois deixam a peça justa ao corpo.

Com um comprimento considerado difícil de usar, a bota over the knee aparecerá mais em 2025. Ela pode ser combinada com uma saia midi, sendo ideal para mulheres que preferem um visual mais sexy. “Neste caso, podemos compor com meia calça grossa ou mais fina.”

Outra dica para os dias mais frios é aproveitar as peças de verão e utilizar sobreposições mais quentinhas. “A bota tem a capacidade de levar roupas leves para a meia estação e para o inverno, esteticamente e do ponto de vista de conforto térmico”, afirma.

Além disso, quanto mais tradicional a bota for, mais fácil ela entrará em uma variedade de ocasiões, seja em um evento formal ou situações despojadas. “Quando pensamos em produções noturnas, podemos combiná-las com shorts e peças decotadas, trazendo um contraponto entre cobrir e mostrar”, acrescenta.

Como incorporar a bota ao seu estilo?

Para mulheres clássicas, Ana indica botas de cano alto mais clean, com bico fino e salto delicado.

“A consumidora em geral se sente muito à vontade com a bota preta”, destaca. Para Ana, a tonalidade pode contrastar com cores vibrantes e claras. Ademais, o uso do marrom escuro e de tons terrosos é tendência para 2025.

A consultora de estilo menciona sobre a estrutura: “Se eu tenho uma bota mais volumosa, isso vai fazer com que a minha perna tenha mais volume. Então se eu quero gerar um contraponto, eu posso pegar o resto da silhueta mais seca”.

Não se esqueça dos acessórios

Por fim, não se esqueça dos acessórios. Eles dão aquele toque final para o look, tornando a produção ainda mais interessante. Para combinar com a bota, aposte em cintos, pois ajudam a marcar a cintura. Além disso, brincos, pulseiras, colares e bolsas são indispensáveis para mudar qualquer visual.

“Muitos acreditam que a bota de cano alto achata a silhueta, o que a torna menos atrativa. Porém, qualquer corpo pode vestir qualquer coisa”, finaliza.

