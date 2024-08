Restaurantes e hotéis com brunch aos finais de semana

Chega o final de semana e a vontade é de comer bem sujando o mínimo de louça possível em casa, não é mesmo? Uma ótima opção para isso é procurar os brunchs que restaurantes e hotéis oferecem aos sábados e domingos. Em muitos deles, você paga um valor fixo e pode ficar horas comendo à vontade.

Veja opções de brunch aos fins de semana em São Paulo e no Rio de Janeiro:

Rio de Janeiro

Windsor Barra

Não são apenas restaurantes que oferecem brunch aos finais de semana. O hotel Windsor Barra, na zona Oeste da cidade, conta com mais de 100 opções aos domingos, entre petiscos, pratos principais e sobremesas, disponível para hóspedes e não-hóspedes das 12h00 às 17h00 por R$ 140,00 + 10% de taxa por pessoa. A cada domingo, o chef Sandro Pires propõe uma novidade.

De entrada, é possível pegar o pastel de queijo e o bolinho de bacalhau, além do buffet de saladas, estação de comida japonesa, mesa de pães variados salgados e artesanais feitos na própria padaria do hotel, além de pratos quentes e proteínas como polvo, caldeirada de frutos do mar, variedade de carnes assadas e a picanha. A confeitaria da sobremesa fica por conta do chef Vitor Leocadio – entre os doces está o petit gâteau de doce de leite.

Windsor Barra

Onde: Avenida Lucio Costa, 2630, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro

Quando: Domingos, das 12h00 às 17h00

Informações: no site ou Instagram

São Paulo

Hey Daisy

Se sua ideia é comer opções de brunch a qualquer horário do dia em um ambiente fun dining dos anos 1970, o café e restaurante Hey Daisy , em Pinheiros, oferece pedidas como os Ovos Benedicts (R) com pão de fermentação natural, ovo pochê e molho hollandaise, ou a Bancake (R), que leva panquecas americanas e bacon caramelizado.

Continua após a publicidade

Por lá, faz sucesso também o American Style (R$38) com ovo mexido, bacon, pão de fermentação natural, requeijão e folhas verdes. Tudo é servido das 9h às 20h, inclusive às sextas-feiras. Se a ideia é ir no meio da semana, às quartas e quintas as opções ficam disponíveis das 9h00 às 15h00.

Hey Daisy

Onde: Rua Padre Carvalho, 185 – Pinheiros – São Paulo/SP

Quando: Sexta, sábado e domingo, das 9h00 às 20h00.

Informações: (11) 93765-4022 ou no Instagram

AE! Café & Cozinha

O restaurante AE! Café & Cozinha, na Vila Mariana, oferece brunch aos sábados e domingos, das 9h às 12h. O casal de chefs Ygor Lopes e Walkyria Fagundes prepara itens como o pão de fermentação natural na chapa (R$12) e o brioche da casa, com Nutella e frutas vermelhas (R$24).

Há também combinados como o pão de fermentação natural da casa + queijo Taleggio + 2 ovos mexidos + proteína a escolha; toasts, como o de presunto cru, mussarela de búfala e compota de figo da casa (R$45); sanduíches – caso do croque madame (R$48); e sobremesas, como a tarta de queso de gorgonzola dolci com frutas vermelhas, ou goiabada da casa, ou doce de leite (R$25).

AE! Café & Cozinha

Onde: Rua Áurea, 285, Vila Mariana

Quando: sábados e domingos, das 9h00 às 12h00

Informações: (11) 3476-8521 ou no Instagram

Continua após a publicidade

Feliciana Pães

Misto de padaria e confeitaria, a Feliciana Pães e Outras Histórias fica no Mercado de Pinheiros, na Zona Oeste e, aos sábados diversas opções das 9h30 às 18h00.

O Brunch de R$ 60 é composto por Ovos Benedict (pão tostado, ancho suíno, ovo gema mole, bacon e molho holandês), Salada de Frutas, Panqueca com manteiga e mel, Pão de queijo, uma bebida quente e um suco de laranja. Por mais R$20, também é possível adicionar uma taça de espumante.

Feliciana Pães

Onde: Rua Pedro Cristi, 89, Pinheiros

Quando: Brunch aos sábados, das 09h30 às 18h00

Informações: (11) 99534-2473 ou no Instagram

Locale Caffè

Diariamente, das 9h00 às 15h00, o Locale Caffè, no Itaim, oferece brunch pelo valor de R$129. No cardápio, Ovos mexidos com espinafre e linhaça e Paninis (em diferentes versões) e croissants em 4 sabores estão no menu.

Para acompanhar, drinks como Limoncello Spritz (limoncello e Chardonnay gaseificado) e La Nostra Mimosa (Prosecco, bitter e mix de laranjas Bahia e Pera), além de sucos de laranja ou melancia e vários tipos de cafés. A sobremesa recomendada é o Cannoli, nas versões Chocolate, Nutella, Pistache, Limão Siciliano, Brigadeiro, Doce de Leite e Romeu e Julieta.

Continua após a publicidade

Locale Caffè

Onde: Rua Manuel Guedes, 349, Itaim Bibi

Quando: todos os dias, das 9h00 às 15h00

Informações: no Instagram

St Chico

A padaria artesanal St Chico, em três endereços em São Paulo, conta com o Brunch Gourmand (R$128 para duas pessoas), que vem com um bowl de frutas, uma porção de iogurte, uma porção de granola, dois croissants, uma porção de geleia, uma porção de manteiga, uma porção de ovo mexido, uma porção de requeijão, um cinnamon roll e dois cafés (espresso, médio, coado ou coado com leite).

É possível encontrar duas unidades em Pinheiros, e uma em Higienópolis.

St Chico

Onde: Rua Mourato Coelho, 383 e Rua Fernão Dias 461 , em Pinheiros, e Av. Higienópolis 467, Higienópolis.

Quando: Sábado das 7h00 às 19h00 e domingo das 7h00 às 18h00

Informações: no Instagram

Les Deux Magots

O café francês Les Deux Magots, nos Jardins, tem em seu brunch servido aos sábados e domingos, das 8h30 às 11h30, ovos mexidos, salada basca, uma cesta com pães variados, um folhado com manteiga, geleia da casa e mel, frios fatiados, os queijos franceses Comté, curado por seis meses, e Saint Paulin e um doce do dia, a R$ 116.

Continua após a publicidade

O café pode ser espresso, duplo ou com leite, e suco de laranja natural. Há também a possibilidade de brindar com uma taça de Champagne Brut, por mais R$ 35. É possível encontrar ainda os combos Le Complet (R$ 54), com uma baguete com manteiga e geleia caseira, um folhado, café espresso, duplo ou com leite, e um suco de laranja natural; omelete feita com presunto e queijo (R$ 35), ovos fritos (R$ 25) e os ovos beneditinos com salmão defumado da casa (R$ 45).

Les Deux Magots

Onde: Rua Colômbia 84, Jardim Paulista

Quando: Sábados e domingos, das 8h30 às 11h30

Informações: (11) 3068-0028 ou no Instagram

Palácio Tangará

O Palácio Tangará traz aos domingos um brunch em seu restaurante ao ar livre Pateo do Palácio. O menu, assinado pelo chef executivo do hotel, Filipe Rizzato, inclui opções variadas em três momentos, para serem degustadas ao som de jazz ao vivo e observando o verde do Parque Burle Marx.

O brunch acontece das 13h00 às 16h00 e é necessário reservar com antecedência devido à alta procura. O valor é de R$515 por pessoa e inclui o menu completo com entradas, pratos principais e sobremesas (também há opções vegetarianas), além de bebidas não alcoólicas, espumante, vinho tinto, Aperol Spritz e Gin & Tônica.

Palácio Tangará

Onde: Rua Deputado Laércio Corte, 1501, Panamby.

Quando: Domingos, das 13h00 às 16h00

Informações e reservas: (11) 4904-4040, (11) 4904-4001 e (11) 4904-4072, por e-mail, pelo site e no Instagram

Continua após a publicidade

Sky Hall Garden

O Sky Hall Garden Bar é um gastrobar ao ar livre comandado pelo chef e sócio Martin Casilli, que desenvolve receitas autorais. Aos finais de semana, das 10h às 15h, a casa oferece um brunch com Ovos Benedict (R$39), feito de ovo pochê, jamón ibérico, hollandaise e tostada de brioche; Soufflé pancake (R$29), acompanhado de ganache, xarope de laranja e geleia; e Brioche folhado com canela e chocolate (R$29).

É possível provar até coquetéis, como o Espesso Martini (R$42), que leva vodka, espresso e licor de café.

Sky Hall Garden Bar

Onde: Rua Haddock Lobo, 1327, Jardim Paulista

Quando: Sábados e domingos, das 10h00 às 15h00

Informações: (11) 3061-3865 ou no Instagram

Belô Café

O restaurante Belô Café oferece um belo café da manhã com o Uai Sô! (R$62), combo com cesta de pães de queijo com carne de panela, lascas de requeijão de raspa, creme de queijo, broas de fubá com queijo, goiabada e doce de leite com cumaru, e o Americane-se (R$64), que leva panquecas de fubá, waffle de pão de queijo, creme de queijo canastra, geleia da casa, melaço e frutas do dia.

Belô Café

Onde: Rua Padre João Manoel, 881, Jardins,

Informações: (11) 95321-2347 ou no Instagram

