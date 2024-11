“Sou exigente”: quem é Diego Lozano, novo jurado do MasterChef

No próximo dia 19 de novembro, estreia na tela da Band o MasterChef Confeitaria, edição inédita do reality show gastronômico, agora focado em sobremesas. A competição com confeiteiros profissionais reserva ainda outra novidade: Diego Lozano entra para o time de jurados do programa.

Quem é Diego Lozano?

Considerado um dos melhores chocolateiros do país, o confeiteiro venceu a seletiva brasileira do World Chocolate Masters em 2007 e 2015, e ficado entre os 20 melhores do mundo na final mundial do mesmo campeonato. Além disso, ele é fundador da Escola de Confeitaria, instituição especializada em ensinar técnicas da confeitaria, e dono do Levena, confeitaria em São Paulo.

Lozano já tem experiência na TV, tendo apresentado o programa “A Confeitaria” no canal Bem Simples, da Fox. Aliás, o nome do chef não é novidade para os fãs do reality da Band, já que ele foi apresentado ao público durante a final da última edição do Masterchef Brasil, onde avaliou as sobremesas dos finalistas, Giorgia e José Roberto.

Apesar da televisão não ser algo novo para o profissional, ele falou sobre o frio na barriga de estar agora no posto de jurado fixo do talent show. “Eu já fui convidado para programas como o Que Seja Doce e Bake Off Brasil para julgar as pessoas. Mas, desta vez, atuando num programa definitivo e com cargo de jurado, foi muito interessante. É um aprendizado e tanto”, comentou o chef em entrevista a CLAUDIA.

Continua após a publicidade

O que esperar de Diego Lozano no Masterchef?

A informação do convite foi recebida com empolgação por Diego, que confessou ser um desejo de longa data. “Quando vieram falar comigo, por mim já tinha fechado, já estava tudo ok. Mas obviamente dependeu de uma série de aprovações. Então, não dependia só da minha vontade”, contou o chef.

“Eu exijo muito do pessoal, mas tem vezes que eu dou uma aliviada. É um mix. Acredito que vai ficar interessante” Diego Lozano, confeiteiro

“Uma coisa que aprendi com o MasterChef é que a gente não julga só a receita, mas toda a história da pessoa. O caminho que ela traçou, a formação, enfim, não é só a receita. Tem muita coisa por trás. Então, acho que por isso que acaba sendo tão difícil. Você está nesse papel de jurado, de um programa tão grande quanto esse. Mas é uma coisa que, conforme fui gravando, entendi como funcionava.”

Continua após a publicidade

Com a estreia já prevista para o próximo dia 19, as gravações do reality já aconteceram e Diego garante alguns spoilers do que podemos esperar sobre sua participação. “Eu tentei ser o mais eu possível. Sou bastante exigente, mas brincalhão também. Então, acredito que isso vai ficar visível no programa. Exijo muito do pessoal, mas tem vezes que eu dou uma aliviada. É um mix. Acredito que vai ficar interessante”, analisa.

Por ser a primeira edição focada nos doces, o MasterChef Confeitaria traz surpresas não só para os espectadores, mas também para os jurados. Pela primeira vez, Henrique Fogaça, Helena Rizzo, e Érick Jacquin irão avaliar sobremesas. Essa ainda será a última temporada da participação da apresentadora Ana Paula Padrão, que revelou recentemente que irá deixar o programa da Band após o fim da 11º temporada.

Sobre sua expectativa em relação ao foco nas sobremesas, Diego ressalta a beleza de sua área. “A confeitaria é muito bela, cheia de cores, texturas, sabores. Um pouco diferente da cozinha, né? O pessoal está aí há 10 anos, de certa forma, vendo a mesma coisa. E a gente sabe que a confeitaria chama a atenção das pessoas pelo visual“, comenta.

Continua após a publicidade

“Acho que essa exposição do confeiteiro profissional, de mostrar as habilidades, tudo que pode fazer, é incrível também. Tenho certeza que vai abrir um novo universo para as pessoas que assistirão o programa em relação à confeitaria. A partir do programa a gente vai ter uma nova leva de confeiteiros no mercado“, finaliza.

Onde assistir ao MasterChef Confeitaria?

O MasterChef Confeitaria será transmitido às terças-feiras e também às quintas-feiras no canal. Assim, os episódios inéditos vão ao ar duas vezes por semana, sempre às 22h30, na Band, no Band.com.br e no aplicativo Bandplay. Atração inédita no Brasil, o programa contará com 12 confeiteiros profissionais disputando o troféu.

Assine a newsletter de CLAUDIA

Continua após a publicidade

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Continua após a publicidade

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.