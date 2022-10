Todas por Uma, o aplicativo que denuncia violência contra a mulher

Mateus de Lima, de 23 anos, ainda era adolescente quando foi expulso de casa por defender a mãe das agressões domésticas que ela sofria. A experiência traumática pautou não apenas sua personalidade adulta, mas também sua trajetória profissional. Em 2019, ao lado dos amigos Lucas Chalegre e Salazar Salazaro (todos egressos da Escola Técnica), ele criou o aplicativo Todas por Uma, que permite que mulheres vítimas de violência denunciem agressores em tempo real e sejam resgatadas por pessoas próximas, desde amigos a familiares, cujos contatos ela registra como “anjos da guarda”. “Basta balançar ou chacoalhar levemente o celular que um pedido de socorro é enviado pelo aplicativo e esses anjos podem ir até a vítima ou enviar uma autoridade de justiça ao local”, explica Mateus a CLAUDIA. A interface da plataforma também permite simular uma compra online: a mulher finge estar comprando uma blusa, por exemplo, quando, na verdade, está passando informações sobre sua localização. O Todas por Uma possibilita ainda o contato com a rede de Delegacias da Mulher, e cada denúncia feita gera um boletim de ocorrência, para que a vítima prossiga com a denúncia judicial.

Disponível para download gratuito nos sistemas iOS e Android, o aplicativo registra um novo pedido de socorro ou denúncia a cada 30 segundos, de acordo com seus criadores. Essa média dá uma triste dimensão da violência contra mulheres no Brasil. A cada hora, 26 delas sofrem agressão física no país, de acordo com o 16º Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2022, realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Por isso, os mesmos criadores do Todas por Uma decidiram lançar NICE, um gadget de cinco centímetros de comprimento por quatro centímetros de largura, que pode ser colocado em brincos, colares, bolsas e acessórios em geral, para facilitar a denúncia de uma agressão sem que a vítima precise usar o celular.

O dispositivo se conecta a qualquer Wi-Fi público, no caso de que o agressor tire da mulher seus meios de comunicação ou internet, e é capaz de criar um perímetro e apontar onde a vítima está. “NICE foi criado também em homenagem a minha mãe, que carrega esse nome, para que possamos salvar vidas por meio de tecnologia e levar esperança a essas vítimas”, diz Mateus. Ele e os colegas procuram, no momento, parcerias com redes de lojas para iniciar os testes com o gadget. A ideia é que, ao realizar uma compra num determinado valor em determinada loja, a cliente saia de lá com um dispositivo NICE.

Com a meta de alcançar um milhão de downloads do aplicativo, os criadores do Todas por Uma também observam o potencial de ajudar outras vítimas de violência, como pessoas que fazem parte da comunidade LGBTQIAP+. “Nós também mapeamos todas as linhas da CPTM [rede de trens] e do metrô do estado de São Paulo. Assim, as pessoas podem ver que tipo de violência as mulheres e outros grupos minoritários estão sofrendo e as descrições de cada ambiente”, explica Mateus. Além disso, a plataforma traz conteúdo educativo sobre os ciclos de violência, os tipos de agressão (inclusive emocional) e como combatê-las e denunciá-las. “Muita gente sofre abusos e sequer tem noção disso. Queremos fazer de tudo para ajudar a salvar cada vez mais vidas”, conclui o jovem.