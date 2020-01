Conheça a função de emergência do celular que pode salvar vidas

Você sabia que no seu celular, seja Android ou iPhone, existe um espaço para preencher uma ficha de emergência médica? Quem deu esse alerta nas redes sociais – e rapidamente viralizou – foi o médico Augusto Pupio.

Atualmente cirurgião plástico, Augusto já trabalhou no SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que socorre vítimas de acidentes e desastres, entre outras ocorrências.

Em um vídeo rapidinho publicado no Facebook, Augusto explica a importância de preencher essa ficha médica corretamente: “A gente que trabalha com resgate, muitas vezes quando chega o paciente está desacordado e não consegue dar informações muito importantes”.

Ao pegar um celular, mesmo bloqueado, é possível ter acesso a uma função de emergência. É lá que o dono do aparelho pode registrar informações como nome, endereço, tipo sanguíneo, alergias, medicamentos que usa, se é ou não doador de órgãos e outras anotações médicas.

Além disso, é possível escolher um ou mais contatos de emergência para quem o resgate pode telefonar caso necessário, para comunicar sobre o que quer que tenha ocorrido.

No Twitter, onde o vídeo viralizou, algumas pessoas atentaram para o risco de compartilhar informações pessoais em uma área de acesso relativamente fácil no aparelho de telefone.

Mas vale lembrar que não é preciso preencher todas as informações da ficha médica – e às vezes alertar aos médicos do resgate sobre uma alergia grave pode ser a diferença entre a vida e a morte.

Use o recurso com consciência e responsabilidade – e compartilhe essa informação com seus amigos e familiares!