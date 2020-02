Você já pensou em comer… as folhas da beterraba?

Assim como acontece com as folhas da cenoura, as folhas da beterraba costumam ser descartadas antes mesmo de irem para a sacola quando as compramos em feiras livres; nos supermercados, o mais comum é as beterrabas já serem vendidas sem os talos e as folhas – e, embora alguns ainda mantenham as peças completas, não é raro cortar os “acessórios” e só usar a raiz para fazer saladas ou sopas.

Pois vale começar a tratar com mais carinho folhas e talos da beterraba. Para começar, são super nutritivos, como explica a nutricionista Natália Bellari. “São partes riquíssimas em fibras, o que ajuda muito no funcionamento do intestino, no trânsito intestinal. É difícil ficar com o intestino preso depois de comer folhas e talos de beterraba”, diz.

“Também são ótimas fontes de vitamina K, ligada à coagulação do sangue, em vitamina C e em carotenoides, o que lhes dá uma característica antioxidante que preserva as células e evita o envelhecimento precoce da pele. E de ferro e cálcio, que são importantes para prevenir anemia e para manter a saúde dos ossos.”

Que tal, a partir de agora, usar folhas e talos de beterraba em seus pratos? Selecionamos cinco receitas para ajudar nessa novidade do seu cardápio.

Creme de talo de beterraba + folhas de beterraba refogadas + charuto de folha de beterraba

Um vídeo, três receitas com folhas de beterraba.

Na primeira, aprendemos a fazer um creme de talo de beterraba que pode ser usado para fazer massa de panqueca ou consumido como patê para pães e bolachas e como sopa.

Na segunda, o foco é em folhas de beterraba refogadas que se bastam como salada.

Na terceira, a sugestão é usar folhas de beterraba inteiras para fazer charutinhos recheados com arroz e carne moída.

Torta de folhas de beterraba

Muito fácil de fazer, vegetariana e deliciosa. Sem contar que fica coloridona e linda!

Farofa de talos e folhas de beterraba

Bem refogados, os talos e as folhas da beterraba dão um toque especial à farofa do dia a dia.