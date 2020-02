Trouxinha de acelga

Em uma panela com água fervente, coloque as folhas de acelga, uma a uma, e deixe por 1 minuto.

Retire as folhas com cuidado e deixe secar sobre um pano. Faça a mesma coisa com as cebolinhas.

Escorra-as e corte as tiras ao meio no sentido horizontal. Reserve.

Pique o lombo com uma faca até obter uma carne moída. Tempere com sal e pimenta e reserve.

Corte os legumes em tiras finas.

Derreta a margarina, acrescente a carne e refogue por 2 minutos. Junte o alho, o cogumelo e refogue por mais 2 minutos.

Ponha o salsão e a cenoura e refogue por mais 2 minutos. Reserve.

Misture todos os ingredientes e monte as trouxinhas colocando uma folha de acelga sobre uma superfície lisa e espalhando um pouco do refogado frio bem no meio da folha.

Enrole a folha como uma trouxinha e amarre com a tira de cebolinha. Regue com o molho e sirva em seguida.