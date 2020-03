10 receitas deliciosas com chocolate para comemorar o Dia do Cacau

Nesta quinta-feira (26), é comemorado o Dia do Cacau. Nada melhor do que celebrar a data comendo uma deliciosa sobremesa com chocolate, não é mesmo?

Para te ajudar, a equipe de CLAUDIA separou 10 receitas de dar água na boca para você experimentar e não deixar o dia desse delicioso fruto passar em branco. Confira:

Se quiser inovar, essa receita de musse de chocolate é perfeita! O diferencial dela é o detalhe da jabuticaba, que, com certeza, trará ainda mais sabor a sobremesa.

Se você não é fã de chocolate ao leite, este bolo de chocolate meio amargo será a melhor opção para sua sobremesa, além de ser fácil de fazer.

Para quem for fã do chocolate branco, mas quer sair da mesmice, esse creme, além de delicioso, é uma ótima opção!

Para quem quiser fazer algo mais rápido e prático, este creme é perfeito e rende até seis porções! É uma ótima opção de sobremesa.

Para quem tem criança em casa, esse muffin é certeiro! Vai divertir e agradar todos os pequenos!

Essa receita é maravilhosa para toda a família, pois, além de trazer certa elegância para o momento da sobremesa, é super fácil e rápida de fazer. Em menos de 1 hora, você poderá saboreá-la.

Clássico, mas com um toque especial, esse sorvete vai fazer o maior sucesso após o almoço ou jantar.

Sabe aquelas receitas que confortam o coração? Esse bolo é uma delas, além de delicioso!

Esta também é uma clássica e deliciosa receita. E o melhor: rende demais e pode ser sobremesa tanto do almoço, quanto do jantar. Que delícia!

Por fim, mas não menos delicioso, que tal essa receita que leva uma cobertura irresistível de chocolate meio-amargo? É de dar água na boca!