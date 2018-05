Festa Junina: 18 receitas com milho

A fogueira, as danças em quadrilha e a decoração temática das Festas Juninas são alguns dos itens indispensáveis da festividade celebrada por suas comidas típicas. Algumas delas são as deliciosas comidas com milho. Inspire-se nestas receitas!

Confira os pratos com milho:

Salgado

Leia também: Leites vegetais: passo a passo para fazer em casa

Doce

Veja também: 40 receitas de sopas e caldos para esquentar o inverno